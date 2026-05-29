007 First Light: 1,5 Millionen Verkäufe in 24 Stunden

44 Autor: , in News / 007 First Light
Übersicht
Image: IO Interactive A/S

Gerade mal 24 Stunden braucht 007 First Light, um die Marke von 1,5 Millionen Verkäufen zu knacken.

Am 27. Mai startete James Bond mit dem von IO Interactive entwickelten 007 First Light in Videospielform in sein nächstes großes Abenteuer.

Schon kurz vor der Veröffentlichung überschüttete die internationale Fachpresse das Actionspiel mit Lob und vergab reihenweise Top-Wertungen.

Und auch bei Fans scheint 007 First Light gut anzukommen. Nach gerade einmal 24 Stunden konnten bereits 1,5 Millionen Verkäufe verzeichnet werden, wie man freudig via X bekannt gibt:

„1,5 Millionen verkaufte Exemplare!
Vielen Dank, dass ihr zur Veröffentlichung von 007 First Light gekommen seid, für eure überwältigende Begeisterung und dafür, dass ihr eure Erfahrungen mit dem Spiel geteilt habt.“

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu 007 First Light

44 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. AnCaptain4u 269255 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.05.2026 - 10:22 Uhr

    Das beeindruckende ist ja, die ersten 24h sind alles Vorbesteller gewesen, mit 24h Vorabzugang.

    Ein absolut großartiges Action- bzw. Bond-Spiel!

    0
  4. mAsTeR OuTi 113280 XP Scorpio King Rang 2 | 29.05.2026 - 11:10 Uhr

    Kann nur der Name sein. Ansonsten überzeugt es mich nicht annähernd es zum Vollpreis zu holen. Aber schön für die Entwickler das ihre Arbeit belohnt wird 🙂

    0

Hinterlasse eine Antwort