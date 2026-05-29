007 First Light: 1,5 Millionen Verkäufe in 24 Stunden

Gerade mal 24 Stunden braucht 007 First Light, um die Marke von 1,5 Millionen Verkäufen zu knacken.

Am 27. Mai startete James Bond mit dem von IO Interactive entwickelten 007 First Light in Videospielform in sein nächstes großes Abenteuer.

Schon kurz vor der Veröffentlichung überschüttete die internationale Fachpresse das Actionspiel mit Lob und vergab reihenweise Top-Wertungen.

Und auch bei Fans scheint 007 First Light gut anzukommen. Nach gerade einmal 24 Stunden konnten bereits 1,5 Millionen Verkäufe verzeichnet werden, wie man freudig via X bekannt gibt:

„1,5 Millionen verkaufte Exemplare!

Vielen Dank, dass ihr zur Veröffentlichung von 007 First Light gekommen seid, für eure überwältigende Begeisterung und dafür, dass ihr eure Erfahrungen mit dem Spiel geteilt habt.“