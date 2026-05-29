007 First Light: 1,5 Millionen Verkäufe in 24 Stunden

Am 27. Mai startete James Bond mit dem von IO Interactive entwickelten 007 First Light in Videospielform in sein nächstes großes Abenteuer.
Schon kurz vor der Veröffentlichung überschüttete die internationale Fachpresse das Actionspiel mit Lob und vergab reihenweise Top-Wertungen.
Und auch bei Fans scheint 007 First Light gut anzukommen. Nach gerade einmal 24 Stunden konnten bereits 1,5 Millionen Verkäufe verzeichnet werden, wie man freudig via X bekannt gibt:
„1,5 Millionen verkaufte Exemplare!
Vielen Dank, dass ihr zur Veröffentlichung von 007 First Light gekommen seid, für eure überwältigende Begeisterung und dafür, dass ihr eure Erfahrungen mit dem Spiel geteilt habt.“
44 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das beeindruckende ist ja, die ersten 24h sind alles Vorbesteller gewesen, mit 24h Vorabzugang.
Ein absolut großartiges Action- bzw. Bond-Spiel!
Starke zahlen. ich warte erstmal ab
007 zieht.
Kann nur der Name sein. Ansonsten überzeugt es mich nicht annähernd es zum Vollpreis zu holen. Aber schön für die Entwickler das ihre Arbeit belohnt wird 🙂