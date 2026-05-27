007 First Light: Ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich

Mit 007 First Light feiern IO Interactive und Amazon MGM Studios den weltweiten Launch des neuen James-Bond-Spiels.

Die eigenständige Origin-Story erzählt die Anfänge eines jungen James Bond, der sich seinen Platz im wiederbelebten „00“-Programm des MI6 verdienen muss. Spieler übernehmen die Rolle des 26-jährigen Bonds und begleiten seinen Aufstieg vom Royal-Navy-Rekruten zum vollwertigen Geheimagenten.

Spielerisch kombiniert das Abenteuer dynamische Missionen mit Infiltration, Stealth, Täuschung und actionreichen Einsätzen an internationalen Schauplätzen. Laut IO Interactive können Missionen flexibel mit Strategie, direkter Gewalt oder cleverem Vorgehen gelöst werden.

Zum prominenten Cast gehören unter anderem Patrick Gibson als James Bond, Priyanga Burford als M, Lennie James als Mentor John Greenway sowie Alastair McKenzie als Q. Zusätzlich treten bekannte Persönlichkeiten wie Khaby Lame, Jacksepticeye und Shroud im Spiel auf.

Auch musikalisch setzt das Spiel auf große Namen. Lana Del Rey arbeitete gemeinsam mit David Arnold am offiziellen Titelsong „First Light“, während The Flight den Hauptsoundtrack komponierte.

Technisch basiert das Spiel auf der weiterentwickelten Glacier-Engine und unterstützt auf PC unter anderem DLSS 4.5 sowie weitere NVIDIA-Technologien. Path Tracing und DLSS Ray Reconstruction sollen später per Update folgen.

Zum Start erreicht 007 First Light laut Publisher eine Wertung von 88 Punkten bei OpenCritic und Metacritic.

Das Spiel ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll im Sommer 2026 erscheinen.