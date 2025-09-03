007 First Light: Agentenspiel erscheint am 27. März 2026

007 First Light wird am 27. März 2026 erscheinen, schaut euch jetzt actiongeladenes erstes Gameplay an.

IO Interactive präsentierte heute Abend ausführliches Gameplay aus seinem Agentenspiel 007 First Light.

Die Macher der Hitman-Reihe werden den MI6-Agenten am 27. März 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC in den Einsatz schicken.

Wer das Missionsbriefing verpasst hat, kann sich jetzt den Gameplay-Trailer und das ausführliche Deep Dive mit noch mehr Gameplay anschauen.

Gameplay-Trailer:

35 Minuten Gameplay Deep Dive: