007 First Light: Agentenspiel erscheint am 27. März 2026

IO Interactive präsentierte heute Abend ausführliches Gameplay aus seinem Agentenspiel 007 First Light.
Die Macher der Hitman-Reihe werden den MI6-Agenten am 27. März 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC in den Einsatz schicken.
Wer das Missionsbriefing verpasst hat, kann sich jetzt den Gameplay-Trailer und das ausführliche Deep Dive mit noch mehr Gameplay anschauen.
Gameplay-Trailer:
35 Minuten Gameplay Deep Dive:
Sieht vom gameplay ganz ok aus, but i don’t like this dude 😅✌🏻 wirkt nit nach doppel Null Agent für mich 🙈
Eher Triple Null mit der Lizenz zum Tröten 💩.
Das trifft et ganz gut 🤣
😂😂
Der war echt gut🤣👌.
Das soll aber so sein. Hier mal ein Statement von IO Interactive:
Gemäss Entwicklerstudio ist Bond in «007 First Light» noch ein junger Agent, der sich erst beweisen und sich die Nummer 007 erst verdienen muss. Oftmals hat er seine Emotionen nicht unter Kontrolle und missachtet direkte Befehle.
So auch bei dieser Mission. Bond spielt eigentlich nur den Chauffeur, der auf dem Parkplatz warten soll, während die «richtigen» Agenten das Hotel infiltrieren. Während er wartet, sieht er, wie ein Hotelpage einen Koffer wegschmeisst. Prompt entschliesst er sich, der Sache nachzugehen – trotz direkter Anweisungen, dies nicht zu tun.
Ist in meiner Prioritätenliste ganz weit unten angelangt, was soll’s, gibt ja genug zum Zocken.
Das gefällt mir 🙂
Jau. Hab da auch bock drauf. KI stellt sich etwas sehr LastGenBlöd an, aber es wird ganz spaßig denk ich.
Mochte das gezeigte GP. Behalte ich mal im Auge 😜
Hat einer von euch Uncharted auf Temu bestellt? 😉
Joa schon etwas, aber da sieht man wie krass Uncharted einfach auch ist.
Recht flüssiger Gameplay, hier hätte ich widermal gern ein PvP gesehen
Baaah nie im Leben haha
Puh, das ist halt 1zu1 Hitman und es hat sich grafisch einfach null weiter entwickelt.
Ob der technische Zustand so noch bis März besser wird ist fraglich, viel Zeit ist nicht mehr.
Machinegames hätte wohl ein besseres Bond hinbekommen 😅
Bei soviel Ballerei wäre mir persönlich die Egoperspektive deutlich lieber gewesen. So richtig nach James Bond sieht das jedenfalls nicht aus…
Sag ich ja, Machinegames hätte das machen sollen, mit Indy haben die gezeigt wie man mit so einer IP umgehen muss und so hätte man auch Sean Connery wiederbeleben können 😅
Naja, die Jungs haben aber eh schon zuviel zu tun 😅
Oh ja, 007 an das gameplay von Indy angelehnt, vielleicht mit etwas mehr Action. Das wär‘s gewesen. Gerade in den alten Filmen mit Sean Connery ist ja nicht in jeder Szene irgend etwas in die Luft geflogen 😁
Schade, Chance vertan.
Collectors Edition für Xbox nicht in DE oder was? Hoar!