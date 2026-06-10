007 First Light: Amazon äußert sich zu einem möglichen Nachfolger

Nach jüngsten Spekulationen über die Zukunft von 007 First Light hat Amazons Gaming-Chef Jeff Gattis für Klarheit gesorgt. In einem Interview erklärte er, dass frühere Aussagen missverstanden wurden und er keineswegs bestätigt habe, wer ein mögliches Nachfolgespiel veröffentlichen werde.

Auslöser der Diskussion waren Kommentare von Gattis, die von einigen Medien als Hinweis darauf interpretiert wurden, dass ein weiteres James-Bond-Spiel möglicherweise nicht von IO Interactive entwickelt oder begleitet werden könnte.

Gegenüber IGN stellte Gattis nun klar, dass dies nicht seine Aussage gewesen sei. Gleichzeitig lobte er die Zusammenarbeit mit IO Interactive ausdrücklich und bezeichnete das Studio als großartigen Partner. Erst vor wenigen Monaten habe er das Team in Kopenhagen besucht, während die Arbeiten an 007 First Light weiter voranschritten.

Interessant wurde es vor allem bei der Frage nach einer möglichen Fortsetzung. Laut Gattis hänge eine Entscheidung letztlich von der Nachfrage der Spieler ab. Solange das Interesse vorhanden sei, könne man davon ausgehen, dass ein weiterer Teil entstehen werde.

Eine offizielle Bestätigung für ein Sequel gibt es allerdings weiterhin nicht. Da die Rechte an James Bond bei Amazon MGM Studios liegen, müssten entsprechende Entscheidungen zunächst intern getroffen werden.

Aktuell konzentriert sich Amazon nach eigenen Angaben darauf, dass 007 First Light zunächst seine Veröffentlichung erhält und sich am Markt beweisen kann. Ob daraus tatsächlich eine neue Spielreihe entsteht, bleibt daher vorerst offen.

Fest steht lediglich: Die Tür für eine Fortsetzung scheint offen zu stehen, eine offizielle Ankündigung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht.