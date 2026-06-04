007 First Light: Amazon Games bestätigt zukünftige James Bond-Spiele

Nach dem erfolgreichen Start von 007 First Light deutet sich bereits die nächste Entwicklungsphase für die James-Bond-Marke im Gaming-Bereich an. Laut Amazon Games sollen zukünftige Spiele zur Lizenz künftig unter der Beteiligung des Unternehmens entstehen.

Hintergrund ist der frühe Erfolg des von IO Interactive entwickelten Titels, der sich in den ersten 24 Stunden rund 1,5 Millionen Mal verkauft hat. Damit erreichte das Spiel schneller einen wichtigen Verkaufsmeilenstein als frühere Projekte des Studios.

Während IO Interactive den aktuellen Titel eigenständig veröffentlicht hat, wird sich dies bei zukünftigen Projekten offenbar ändern.

Jeff Gattis, General Manager bei Amazon Games, erklärte, dass Amazon künftig stärker in die Entwicklung der Marke eingebunden sein werde.

Demnach liege der Fokus darauf, eigene Inhalte rund um die erworbenen IPs zu entwickeln und diese stärker mit anderen Entertainment-Bereichen zu verknüpfen. Spiele, Filme und Serien sollen dabei enger zusammenwachsen.

Gattis betonte außerdem, dass die Rechte an der Marke nach dem aktuellen Deal weiterentwickelt werden und Amazon künftig gemeinsam mit MGM an neuen Projekten arbeiten werde. Die Zusammenarbeit soll sich dabei auch auf künftige Spiele erstrecken, die im James-Bond-Universum angesiedelt sind.