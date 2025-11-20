007 First Light: Aston Martin Valhalla gibt Vollgas

Der Hybrid-Supersportwagen glänzt in der Xbox Partner Preview – Release von 007 First Light am 27. März 2026.

In der aktuellen Xbox Partner Preview enthüllt Microsoft den Aston Martin Valhalla für 007 First Light und präsentiert damit eines der spektakulärsten Fahrzeuge im gesamten James-Bond-Universum.

Der Valhalla wurde für Agenten mit Doppelnull-Status entwickelt und kombiniert ein hybrides Twin-Turbo-V8-Triebwerk mit mehr als 1000 PS, ergänzt durch spezielle technische Modifikationen, die weit über das hinausgehen, was in offiziellen Prospekten zu finden ist.

Der Wagen steht im Mittelpunkt der neuesten Gameplay-Präsentation und unterstreicht die Dynamik, Geschwindigkeit und Stilsicherheit, die das Spiel auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC auszeichnet.

007 First Light erscheint am 27. März 2026 als Xbox Play Anywhere Titel und bietet Spielern die Möglichkeit, das Action-Abenteuer plattformübergreifend zu erleben.