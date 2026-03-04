007 First Light: Beyond the Light-Präsentation startet um 16:00 Uhr

Jetzt gleich live 007 First Light zeigt erstmals seine Stars hinter den Kulissen!

007 First Light gewährt in Beyond the Light Episode 2 neue Einblicke in Figuren, Darsteller und Entwicklung.

Schon lange bevor ein Agent seine erste Mission beginnt, entsteht seine Welt im Stillen zwischen Konzeptzeichnungen, Dialogzeilen und Motion Capture Studios. Genau dort setzt die neue Präsentation an, die heute startet und einen Blick hinter die Kulissen von 007 First Light ermöglicht.

Mit Beyond the Light Episode 2 richtet das Entwicklerteam den Fokus auf die Figuren des Spiels und auf jene Darsteller, die ihnen Stimme und Präsenz verleihen. Dabei wird deutlich, wie eng Narrative Design, Charaktergestaltung und Performance miteinander verzahnt sind, um dem Agentenuniversum eine neue Interpretation zu geben.

Im Rahmen der Übertragung sprechen Martin Emborg als Narrative und Cinematic Director sowie Beatrice Harty als Lead und Senior Character Artist über die kreative Ausarbeitung der Charaktere. Ergänzt wird die Runde durch zwei besondere Gäste aus dem Cast. Kiera Lester, die Moneypenny verkörpert, sowie Alastair Mackenzie in der Rolle des Q geben Einblicke in ihre Arbeit und die Entstehung ihrer Figuren.

Die Episode beleuchtet, wie Dialoge entwickelt, Szenen inszeniert und Charaktermodelle verfeinert werden, um eine glaubwürdige Welt rund um den britischen Geheimagenten zu erschaffen. Dabei steht nicht nur die Technik im Vordergrund, sondern auch das Zusammenspiel zwischen Entwicklungsteam und Schauspielern.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Heute, am 04.03.2026 startet die Live-Präsentation der zweiten Ausgabe von Beyond the Light um 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.