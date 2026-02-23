007 First Light: Bond‑Gameplay setzt auf Vorwärtsdrang

In der neuen Game Informer‑Titelstory spricht Andreas Krogh, Gameplay‑Director von 007 First Light, darüber, wie das Team Bonds typische „Vorwärts‑Dynamik“ in jede Mechanik eingebaut hat – egal ob im Kampf, im Stealth oder in der Interaktion mit der Umgebung.
Bond denkt schnell – und das Gameplay zwingt euch dazu
Krogh beschreibt Bond als jemanden, der „auf den Füßen denkt“, und genau dieses Gefühl soll das Spiel vermitteln. Das bedeutet: weniger Abwarten, mehr Momentum.
Im Kampf zeigt sich das durch Mechaniken, die euch aktiv nach vorne treiben:
- Ihr habt wenig Munition, also müsst ihr sie von Gegnern holen
- Ihr nutzt Gap‑Closing‑Moves, um Feinde zu erreichen
- Ihr entwaffnet sie, nehmt ihre Waffen, leert sie, werft sie weiter, um Gegner zum Taumeln zu bringen
- Ihr nutzt das Chaos, um erneut vorzurücken und euch die nächste Waffe zu schnappen
Das Ergebnis ist ein Kampffluss, der Bond‑typisch aggressiv, improvisiert und kinetisch wirkt.
Stealth mit Geschwindigkeit – kein Hitman‑Warten
Krogh betont, dass Stealth in First Light nicht wie in Hitman funktioniert. Es geht nicht darum, minutenlang Deckung zu halten und Optionen abzuwägen.
Stattdessen:
- Deckung dient nur zum kurzen Beobachten
- Danach sollt ihr sofort handeln
- Jede Aktion erzeugt neue Möglichkeiten, die euch weiter nach vorn treiben
- Das Team nennt dieses Prinzip intern „Velocity“
Zerstörung und Umwelt‑Tricks erweitern eure Optionen
Die Umgebung spielt eine zentrale Rolle. Explosionen können Wege freilegen, Strukturen einstürzen lassen oder neue Routen öffnen.
Beispiele aus dem bisherigen Material:
- Bond stürzt sich auf einen Gegner, wirft ihn über eine Kante und nutzt den Körper als Fallpuffer
- Er zerstört einen Steg, um weiterzukommen
- Er lockt Gegner in einen Raum und versiegelt die Tür, indem er das Schloss mit dem Laser verschmort
Das Spiel will euch durchgehend neue Optionen präsentieren – und euch gleichzeitig motivieren, sie sofort zu nutzen. 007 First Light erscheint am 27. Mai für Xbox Series X|S, PS5, PC und Nintendo Switch.
Hier geht es zum neuen Video:
Krassestes Marketing-Blabla am Start 😀
Falls sich jemand fragt, was „Marketing“ bedeutet.
Das hier ist gemeint^^
Die Mechaniken, die mich im Kampf nach vorne treiben, gab es quasi auch schon genau so in… keine Ahnung… Halo: Combat Evolved. Geht die Liste durch und denkt an ein anderes Spiel und ihr könnt es einwandfrei auf die meisten Spiele übertragen – mit punktuellen Unterschieden natürlich.
Aber die Marketing-Abteilung hat sich ein neues Wort dafür ausgedacht, damit wir glauben, dass hier was ganz neues auf uns zukommt.
Also Hitman in hektisch… nope, all yours!
Wahnsinn, sowas hat es noch nie gegeben 😁👏.
Egal, mir gefällt es, sehr sogar. So hat mir Mindseye auch gefallen, bis es dann rauskam. Das sieht aber schon ernster aus.
Vorwärts immer rückwärts nimmer 😂😂😂 klingt irgendwie nach Erich Honecker 🤣🤣🤣 weiß nicht würde das gerne selbst entscheiden als geheim Agent und mich nicht durchs Level ballern
Jetzt wo meine Frau aktuell Kingdome come zockt kommt mir der Typ vor wie Heinrich von Skalitz
Ja, Werbe-/Marketingblabla.
Wir schauen einfach mal, ob das ein gutes James Bond-Spiel wird, fertig ^^