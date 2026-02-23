007 First Light: Bond‑Gameplay setzt auf Vorwärtsdrang

„Immer nach vorn“ – Bond‑Director erklärt, wie 007 First Light euch ständig in Bewegung hält.

In der neuen Game Informer‑Titelstory spricht Andreas Krogh, Gameplay‑Director von 007 First Light, darüber, wie das Team Bonds typische „Vorwärts‑Dynamik“ in jede Mechanik eingebaut hat – egal ob im Kampf, im Stealth oder in der Interaktion mit der Umgebung.

Bond denkt schnell – und das Gameplay zwingt euch dazu

Krogh beschreibt Bond als jemanden, der „auf den Füßen denkt“, und genau dieses Gefühl soll das Spiel vermitteln. Das bedeutet: weniger Abwarten, mehr Momentum.

Im Kampf zeigt sich das durch Mechaniken, die euch aktiv nach vorne treiben:

Ihr habt wenig Munition, also müsst ihr sie von Gegnern holen

Ihr nutzt Gap‑Closing‑Moves, um Feinde zu erreichen

Ihr entwaffnet sie, nehmt ihre Waffen, leert sie, werft sie weiter, um Gegner zum Taumeln zu bringen

Ihr nutzt das Chaos, um erneut vorzurücken und euch die nächste Waffe zu schnappen

Das Ergebnis ist ein Kampffluss, der Bond‑typisch aggressiv, improvisiert und kinetisch wirkt.

Stealth mit Geschwindigkeit – kein Hitman‑Warten

Krogh betont, dass Stealth in First Light nicht wie in Hitman funktioniert. Es geht nicht darum, minutenlang Deckung zu halten und Optionen abzuwägen.

Stattdessen:

Deckung dient nur zum kurzen Beobachten

Danach sollt ihr sofort handeln

Jede Aktion erzeugt neue Möglichkeiten, die euch weiter nach vorn treiben

Das Team nennt dieses Prinzip intern „Velocity“

Zerstörung und Umwelt‑Tricks erweitern eure Optionen

Die Umgebung spielt eine zentrale Rolle. Explosionen können Wege freilegen, Strukturen einstürzen lassen oder neue Routen öffnen.

Beispiele aus dem bisherigen Material:

Bond stürzt sich auf einen Gegner, wirft ihn über eine Kante und nutzt den Körper als Fallpuffer

Er zerstört einen Steg, um weiterzukommen

Er lockt Gegner in einen Raum und versiegelt die Tür, indem er das Schloss mit dem Laser verschmort

Das Spiel will euch durchgehend neue Optionen präsentieren – und euch gleichzeitig motivieren, sie sofort zu nutzen. 007 First Light erscheint am 27. Mai für Xbox Series X|S, PS5, PC und Nintendo Switch.

Hier geht es zum neuen Video: