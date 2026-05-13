007 First Light: Bond-Abenteuer erreicht Gold-Status

007 First Light hat offiziell den Gold-Status erreicht und steht kurz vor dem Release am 27. Mai.

Mit 007 First Light hat das kommende James-Bond-Spiel offiziell den Gold-Status erreicht und ist damit inhaltlich fertiggestellt.

Damit steht dem geplanten Release am 27. Mai nichts mehr im Weg. Das Spiel soll eine neu interpretierte Origin-Story rund um James Bond erzählen und den ikonischen Agenten in seinen frühen Jahren beleuchten.

Der Gold-Status markiert in der Regel den finalen Entwicklungsmeilenstein vor der Veröffentlichung und bestätigt, dass die Arbeiten am Hauptspiel abgeschlossen sind.

007 First Light kann für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, über Amazon sowie für PC auf Steam und Epic Games Store für 69,99€ vorbestellt werden. Vorbesteller jeder Edition erhalten ein Upgrade auf die Deluxe Edition, welche einen 24-Stunden-Early Access enthält.

007 First Light – Specialist Edition gibt es exklusiv auf Amazon, mit einzigartiger Verpackung sowie einem Original-Outfit für Bond, dem Classic Tux.

Die 007 First Light – Deluxe Edition ist zum Launch für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 und for PC für 79,99€ erhältlich.

Die 007 First Light – Collector’s Edition kann auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC für 199,99€ vorbestellt werden. Diese enthält das Hauptspiel, die Inhalte der Deluxe Edition, einen exklusiven Golden Gun Waffen-Skin, den Obsidian Gold Suit, eine Golden Gun-Figur mit Ständer und Geheimfach, ein Echtheitszertifikat und ein Steelcase mit Magnet.