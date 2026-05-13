007 First Light: Bond-Abenteuer erreicht Gold-Status

Mit 007 First Light hat das kommende James-Bond-Spiel offiziell den Gold-Status erreicht und ist damit inhaltlich fertiggestellt.
Damit steht dem geplanten Release am 27. Mai nichts mehr im Weg. Das Spiel soll eine neu interpretierte Origin-Story rund um James Bond erzählen und den ikonischen Agenten in seinen frühen Jahren beleuchten.
Der Gold-Status markiert in der Regel den finalen Entwicklungsmeilenstein vor der Veröffentlichung und bestätigt, dass die Arbeiten am Hauptspiel abgeschlossen sind.
007 First Light kann für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, über Amazon sowie für PC auf Steam und Epic Games Store für 69,99€ vorbestellt werden. Vorbesteller jeder Edition erhalten ein Upgrade auf die Deluxe Edition, welche einen 24-Stunden-Early Access enthält.
007 First Light – Specialist Edition gibt es exklusiv auf Amazon, mit einzigartiger Verpackung sowie einem Original-Outfit für Bond, dem Classic Tux.
- 007 First Light Specialist Edition (Amazon exklusive) (Xbox Series X)
- 007 First Light Specialist Edition (Amazon exklusive) (PS5)
Die 007 First Light – Deluxe Edition ist zum Launch für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 und for PC für 79,99€ erhältlich.
- 007 First Light Collector’s Edition (Xbox)
- 007 First Light Collector’s Edition (PC) – 199,99 €
- 007 First Light Collector’s Edition (PS5) – 199,99 €
Die 007 First Light – Collector’s Edition kann auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC für 199,99€ vorbestellt werden. Diese enthält das Hauptspiel, die Inhalte der Deluxe Edition, einen exklusiven Golden Gun Waffen-Skin, den Obsidian Gold Suit, eine Golden Gun-Figur mit Ständer und Geheimfach, ein Echtheitszertifikat und ein Steelcase mit Magnet.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin noch skeptisch ob ich es mir kaufen soll
Da bist du nicht alleine, ich warte erstmal ab was so die ersten Stimmen sagen
Das Steelcase gefällt mir mit dem schlichten schwarzen,dafür ist die Figur hässlich 🤣
An das Milchbubi als Hauptprotagonist habe ich mich noch immer nicht gewöhnt.
I’m so hyped for this game man, can’t wait! #2
bin echt gespannt wie es wird auch wenn ich es nur als lets play mir anschauen werde ^^
Bin bei dem Titel auch eher skeptisch, mal abwarten wie es ankommt.
Wenn der Titel den Support von Hitman bekommt, wird das großartig.
Also „wenn“. Wobei iO Interactive durchaus betonte, dass der Release nur den Start markiert.
werd schauen wie es ankommt. Gerne dann nach Sommer im Sale zuschlagen
Ohne deutsche synchro bin ich für den preis nicht dabei, gerade wenn da amazon noch drauf steht.