007 First Light: Bond-Abenteuer erreicht Gold-Status

10 Autor: , in News / 007 First Light
Übersicht
Image: IO Interactive A/S

007 First Light hat offiziell den Gold-Status erreicht und steht kurz vor dem Release am 27. Mai.

Mit 007 First Light hat das kommende James-Bond-Spiel offiziell den Gold-Status erreicht und ist damit inhaltlich fertiggestellt.

Damit steht dem geplanten Release am 27. Mai nichts mehr im Weg. Das Spiel soll eine neu interpretierte Origin-Story rund um James Bond erzählen und den ikonischen Agenten in seinen frühen Jahren beleuchten.

Der Gold-Status markiert in der Regel den finalen Entwicklungsmeilenstein vor der Veröffentlichung und bestätigt, dass die Arbeiten am Hauptspiel abgeschlossen sind.

007 First Light kann für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, über Amazon sowie für PC auf Steam und Epic Games Store für 69,99€ vorbestellt werden. Vorbesteller jeder Edition erhalten ein Upgrade auf die Deluxe Edition, welche einen 24-Stunden-Early Access enthält.

007 First Light – Specialist Edition gibt es exklusiv auf Amazon, mit einzigartiger Verpackung sowie einem Original-Outfit für Bond, dem Classic Tux.

Die 007 First Light – Deluxe Edition ist zum Launch für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 und for PC für 79,99€ erhältlich.

Die 007 First Light – Collector’s Edition kann auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC für 199,99€ vorbestellt werden. Diese enthält das Hauptspiel, die Inhalte der Deluxe Edition, einen exklusiven Golden Gun Waffen-Skin, den Obsidian Gold Suit, eine Golden Gun-Figur mit Ständer und Geheimfach, ein Echtheitszertifikat und ein Steelcase mit Magnet.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu 007 First Light

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. ShadowTerror90 75855 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.05.2026 - 17:13 Uhr

    Das Steelcase gefällt mir mit dem schlichten schwarzen,dafür ist die Figur hässlich 🤣

    0
  3. TheMedium 7600 XP Beginner Level 4 | 13.05.2026 - 17:14 Uhr

    An das Milchbubi als Hauptprotagonist habe ich mich noch immer nicht gewöhnt.

    0
  5. nexus258 60330 XP Stomper | 13.05.2026 - 17:24 Uhr

    bin echt gespannt wie es wird auch wenn ich es nur als lets play mir anschauen werde ^^

    0
  7. F-A-B-I-A-N 5310 XP Beginner Level 3 | 13.05.2026 - 17:47 Uhr

    Wenn der Titel den Support von Hitman bekommt, wird das großartig.

    Also „wenn“. Wobei iO Interactive durchaus betonte, dass der Release nur den Start markiert.

    0
  9. Sonnendeck 108850 XP Master User | 13.05.2026 - 19:00 Uhr

    Ohne deutsche synchro bin ich für den preis nicht dabei, gerade wenn da amazon noch drauf steht.

    0

Hinterlasse eine Antwort