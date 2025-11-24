007 First Light: CEO: Release im Frühling sieht durch GTA-Verschiebung gut aus

Der geplante Release von 007 First Light sieht im Frühling 2026 nach der Verschiebung von Grand Theft Auto VI richtig gut aus, sagt CEO.

Die Verschiebung von Grand Theft Auto VI auf November 2026 dürfte bei vielen Studios für Erleichterung gesorgt haben, die ihre eigenen Veröffentlichungen ursprünglich für das Frühjahr desselben Jahres geplant hatten.

Auch für IO Interactive, die Entwickler von 007 First Light, eröffnet sich damit eine deutlich günstigere Ausgangslage. CEO Hakan Abrak erklärte im Interview: „Es wäre falsch zu behaupten, dass der kommende Frühling nicht ausgesprochen vielversprechend aussieht. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass GTA 6 eine Bereicherung für die gesamte Branche ist. Ich bin überzeugt, dass viele Spieler, die vielleicht längere Zeit pausiert haben, zurückkehren werden – und das ist großartig für die Industrie insgesamt.“

Nach Angaben von Abrak ist 007 First Light bereits vollständig spielbar. Derzeit arbeitet das Team intensiv am Feinschliff und an der Fehlerbehebung, um den Titel pünktlich im Frühjahr veröffentlichen zu können.

  1. Kitomy 48270 XP Hooligan Bezwinger | 24.11.2025 - 14:42 Uhr

    Ich denke nicht wenige sind eh davon Ausgegangen das der Release noch mal verschoben wird.
    Die frage war nur vohin.
    Jetzt ist eigentlich die Zeit ab Mitte/Ende Oktober schon die magische grenze wo man sich als AAA Studio überlegen sollte ob das Sinn macht.

    Gerade für Microsoft ist das doch sehr bescheiden…
    Da wir bisher nichts zu Fabel und Co gesehen haben und auch CoD wohl für November fest eingeplant war, werden da einige Köpfe im Hintergrund rauchen.

    • Duck-Dynasty 139955 XP Elite-at-Arms Gold | 24.11.2025 - 15:31 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Ist mir völlig Latte, wie viele Köpfe aus welchen Gründen was für Köpfchen in welcher Vase rauchen…

