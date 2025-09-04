007 First Light: Collector’s Edition kostet 300,- Dollar

In drei Editionen wird 007 First Light veröffentlicht, unter anderem auch in einer 300,- Dollar teuren Collector’s Edition.

007 First Light wird am 27. März 2026 erscheinen, wie IO Interactive gestern im Rahmen seiner Gameplay-Präsentation mitteilte.

Der Entwickler bringt das Agentenspiel in drei Editionen heraus: Standard, Specialist und Legacy.

Die Standard Edition kann im Microsoft Store digital für 69,99 Euro vorbestellt werden.

Die Specialist und Legacy sind hingegen nur in physischer Form bei Händlern erhältlich.

Bei Letzterer handelt es sich um eine Collector’s Edition, die 300,- Dollar kostet und unter anderem eine Pistole und ein Steelbook enthält.

Inhalte der Standard Edition

Grundspiel

24 Std. Vorabzugang (nur bei digitaler Vorbestellung)

Kostenloses Deluxe-Upgrade (Vorbestellerangebot) 4 EXKLUSIVE OUTFITS 1 WAFFEN-SKIN GLÄNZENDES PAKET



Inhalte der Specialist Edition (nur physisch, Amazon exklusiv)

Grundspiel

Kostenloses Deluxe-Upgrade (Vorbestellerangebot) 4 EXKLUSIVE OUTFITS 1 WAFFEN-SKIN GLÄNZENDES PAKET

Skin: Klassischer Smoking

Inhalte der Legacy Edition (nur physisch)

Grundspiel

Kostenloses Deluxe-Upgrade (Vorbestellerangebot) 4 EXKLUSIVE OUTFITS 1 WAFFEN-SKIN GLÄNZENDES PAKET

Figur „Goldene Pistole“

Obsidian-Gold-Anzug und Waffenskin „Goldene Pistole“

Steelbook