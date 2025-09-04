007 First Light: Collector’s Edition kostet 300,- Dollar

007 First Light wird am 27. März 2026 erscheinen, wie IO Interactive gestern im Rahmen seiner Gameplay-Präsentation mitteilte.
Der Entwickler bringt das Agentenspiel in drei Editionen heraus: Standard, Specialist und Legacy.
Die Standard Edition kann im Microsoft Store digital für 69,99 Euro vorbestellt werden.
Die Specialist und Legacy sind hingegen nur in physischer Form bei Händlern erhältlich.
Bei Letzterer handelt es sich um eine Collector’s Edition, die 300,- Dollar kostet und unter anderem eine Pistole und ein Steelbook enthält.
Inhalte der Standard Edition
- Grundspiel
- 24 Std. Vorabzugang (nur bei digitaler Vorbestellung)
- Kostenloses Deluxe-Upgrade (Vorbestellerangebot)
- 4 EXKLUSIVE OUTFITS
- 1 WAFFEN-SKIN
- GLÄNZENDES PAKET
Inhalte der Specialist Edition (nur physisch, Amazon exklusiv)
- Grundspiel
- Kostenloses Deluxe-Upgrade (Vorbestellerangebot)
- 4 EXKLUSIVE OUTFITS
- 1 WAFFEN-SKIN
- GLÄNZENDES PAKET
- Skin: Klassischer Smoking
Inhalte der Legacy Edition (nur physisch)
- Grundspiel
- Kostenloses Deluxe-Upgrade (Vorbestellerangebot)
- 4 EXKLUSIVE OUTFITS
- 1 WAFFEN-SKIN
- GLÄNZENDES PAKET
- Figur „Goldene Pistole“
- Obsidian-Gold-Anzug und Waffenskin „Goldene Pistole“
- Steelbook
