007 First Light: Deluxe-Upgrade kostenlos für Vorbesteller

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Image: IO Interactive A/S

Vorbesteller der Standard-Version von 007 First Light erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe-Edition.

Noch etwas mehr als einen Monat bis sich Geheimagent James Bond in 007 First Light auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in sein nächstes spektakuläres Abenteuer stürzt. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll im Sommer erscheinen.

Wie jetzt Entwickler IO Interactive nochmals bekräftigt, erhalten alle Vorbesteller der Standard-Version des Spiels ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe-Edition, wodurch sie Zugriff auf einige exklusive Boni erhalten.

Enthalten sind die vier Outfits „Desert Explorer“, „Day of the Dead“, „Gentleman Operator“ und „Silent Anchor“, der Waffenskin „Agent’s Mark Pistol“ sowie das „Gleaming Items Pack“, das Bonds Stift, Feuerzeug, Kopfhörer und Smartphone vergoldet.

Außerdem dürfen aufgrund des Upgrades alle Vorbesteller dank 24 Stunden Vorabzugriff bereits am 26. Statt am 27. Mai auf Bösewicht-Jagd gehen.

Quelle
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17 Kommentare Added

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  1. Katanameister 396800 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.04.2026 - 07:03 Uhr

    Auch völlig uninteressante Boni, werde mir das Spiel aus sicherer Entfernung ansehen.

    1
  3. EdgarAllanFloh 125380 XP Man-at-Arms Gold | 21.04.2026 - 07:29 Uhr

    Da warte ich lieber ein Jahr, verzichte auf die Skins und hol mir den „Ein-Jahr-Nach-Release-Upgrade-Bonus“ und spare mir 40 Euro. Dieser Upgrade-Bonus ermöglicht es mir dann, noch ein zweites Topspiel zu kaufen für die selben Ausgaben.

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    • xootoo 25630 XP Nasenbohrer Level 3 | 21.04.2026 - 08:16 Uhr
      Antwort auf EdgarAllanFloh

      Schön zu sehen, dass die Vernunft bei immer mehr Gamern einkehrt. Ungeduld wird teuer bestraft. Wer warten kann spielt mehr fürs Geld und hat alles schön gepatcht!

      0
      • Katanameister 396800 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.04.2026 - 09:00 Uhr
        Antwort auf xootoo

        Gab doch mal eine Nachricht hier, dass die meisten Spiele nicht mehr zur Veröffentlichung gekauft werden, also ja, anscheinend kehrt wieder etwas die Vernunft ein.

        0
      • Schwerer Omnivor 1100 XP Beginner Level 1 | 21.04.2026 - 11:35 Uhr
        Antwort auf xootoo

        Klar werden solche Spiele mit der Zeit günstiger und das ist dann für den Geldbeutel vernünftig, allerdings wird besonders im ersten Jahr geschaut, wie sich ein Spiel verkauft. Und wenn jeder so denkt und die Verkaufszahlen dann schlecht sind, kann das gerade heutzutage Konsequenzen haben, die wir auch als Spieler nicht wollen. Ist also irgendwie ein zweischneidiges Schwert, oder?

        0
  4. DrFreaK666 253845 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.04.2026 - 07:38 Uhr

    70€ sind halt weiterhin viel Geld. Werde eher bei einem Sale zuschlagen

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    • ObitheWan 44640 XP Hooligan Schubser | 21.04.2026 - 11:29 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Das ist der lauchige Bond, angepasst für die Modern Audience.😁Er ist feministisch, stellt sich mit seinen Pronomen vor und lehnt körperliche Gewalt ab. Man kann seine Differenzen auch im Mate Tee Kreis ausdiskutieren und seine innere Wut wegtanzen. Apropos feministisch: Q und M sind auch keine schrecklichen weißen alten Männer mehr. GIRLS GET IT DONE!

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  6. xootoo 25630 XP Nasenbohrer Level 3 | 21.04.2026 - 08:12 Uhr

    Reicht bei weitem nicht für einen Day One Kauf. Sollten die Reviews (sehr) positiv sein, wirds irgendwann später für 30-40 Euro eingetütet. Auf meinem Pile of Shame schlummern noch zu viele Hochkaräter um hier ungeduldig zu sein. Alles gut!

    0
  7. ZombieGott79 93000 XP Posting Machine Level 2 | 21.04.2026 - 08:18 Uhr

    Warte da lieber paar Tests ab und Vorbestellen wird momentan nicht. Gab da einfach zu viele Unfertige Spiele.

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  8. kleineAmeise 154190 XP God-at-Arms Silber | 21.04.2026 - 08:36 Uhr

    Und die Käufer der Deluxe Version kommen sich verarscht vor.
    Nein, auch das macht man nicht wenn man von sich überzeugt ist. Vielleicht sieht es gar nicht gut aus und man kommt auf so eine Idee um die Vorbestellungen anzukurbeln!?
    Warum sonst würde man sowas machen?
    Wozu dann überhaupt „Deluxe“ Version?
    Ich glaube die haben die Hosen schon voll.

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    • AnCaptain4u 262335 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.04.2026 - 12:07 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Es gibt keine Deluxe Edition von dem Spiel.
      Nur Standard, eine Specialist Edition (Amazon-exklusiv) und zwei verschiedene Collectors Editionen (Mask und Legacy).

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