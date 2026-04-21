007 First Light: Deluxe-Upgrade kostenlos für Vorbesteller

Vorbesteller der Standard-Version von 007 First Light erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe-Edition.

Noch etwas mehr als einen Monat bis sich Geheimagent James Bond in 007 First Light auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in sein nächstes spektakuläres Abenteuer stürzt. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll im Sommer erscheinen.

Wie jetzt Entwickler IO Interactive nochmals bekräftigt, erhalten alle Vorbesteller der Standard-Version des Spiels ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe-Edition, wodurch sie Zugriff auf einige exklusive Boni erhalten.

Enthalten sind die vier Outfits „Desert Explorer“, „Day of the Dead“, „Gentleman Operator“ und „Silent Anchor“, der Waffenskin „Agent’s Mark Pistol“ sowie das „Gleaming Items Pack“, das Bonds Stift, Feuerzeug, Kopfhörer und Smartphone vergoldet.

Außerdem dürfen aufgrund des Upgrades alle Vorbesteller dank 24 Stunden Vorabzugriff bereits am 26. Statt am 27. Mai auf Bösewicht-Jagd gehen.