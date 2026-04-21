007 First Light: Details zur Musikentwicklung im Dev Diary

007 First Light gewährt im neuesten Dev Diary exklusive Einblicke in die Entwicklung von Musik und Audio.

007 First Light zeigt neue Details: Ein aktuelles Dev Diary gewährt Einblicke in die Entwicklung von Musik und Sounddesign.

Im Video wird gezeigt, wie Musik und Sounds für das Spiel entstehen und welche kreativen Prozesse dahinterstehen. Missions & Audio Director Dominic Vega sowie die Komponisten The Flight geben dabei einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit.

Dabei wird deutlich, wie eng Gameplay, Missionen und Audio miteinander verzahnt sind, um eine stimmige Spielerfahrung zu schaffen. Gleichzeitig zeigt das Dev Diary, wie einzelne Soundelemente und Musikstücke entwickelt und in das Spiel integriert werden.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist für den Sommer 2026 geplant.