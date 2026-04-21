007 First Light: Details zur Musikentwicklung im Dev Diary

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Image: IO Interactive A/S

007 First Light gewährt im neuesten Dev Diary exklusive Einblicke in die Entwicklung von Musik und Audio.

007 First Light zeigt neue Details: Ein aktuelles Dev Diary gewährt Einblicke in die Entwicklung von Musik und Sounddesign.

Im Video wird gezeigt, wie Musik und Sounds für das Spiel entstehen und welche kreativen Prozesse dahinterstehen. Missions & Audio Director Dominic Vega sowie die Komponisten The Flight geben dabei einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit.

Dabei wird deutlich, wie eng Gameplay, Missionen und Audio miteinander verzahnt sind, um eine stimmige Spielerfahrung zu schaffen. Gleichzeitig zeigt das Dev Diary, wie einzelne Soundelemente und Musikstücke entwickelt und in das Spiel integriert werden.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist für den Sommer 2026 geplant.

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8 Kommentare Added

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  1. de Maja 337175 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.04.2026 - 10:50 Uhr

    Ich muss hier mal meinen Senf zum Lana del Ray Titelsong dazu geben weil die News davon schon zu alt ist 😅
    Also ich finde den total kraftlos und da fehlt komplett dieses kraftvolle im Refrain was jeder Bond Song eigentlich hat, so der restliche Song ist okay aber der Refrain ist underwhelming😅

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  2. ZombieGott79 93000 XP Posting Machine Level 2 | 21.04.2026 - 11:00 Uhr

    Typische Marketing in denn man wieder bestimmte Entwicklung vom Spiel Zeit . Den Song find ich jetzt nicht persönlich gut .

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  3. Katanameister 396800 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.04.2026 - 12:12 Uhr

    Finde den Song auch eher enttäuschend, bisher macht das alles einen eher enttäuschenden Eindruck.

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  4. ShellingFord135 7035 XP Beginner Level 3 | 21.04.2026 - 13:23 Uhr

    Crap Song☠️ Wie das Bond Charakterdesign absoluter Mist. Die Musik mag den mysteriösen Spy Thriller Stil zwar ein wenig einfangen, die Lyriks sind aber der absolute Abfall. Buuuuh.
    Wenn man da an die Opening Songs von Nightfire, Everything or Nothing, Die Welt ist nicht genug oder Perfect Dark Zero denkt ist das alles deutlich besser als dieses dahingeschluderte Opening von Lana del Rey. Da hat sie sich zu unrecht an den Opnings der letzen Craig Filme angelehnt, die auch alle Mist sind.
    Die letzen richtig genialen Opening Songs waren natürlich alle zur Brosnan Zeit sowie Casino Royale.❤️

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