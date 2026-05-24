007 First Light: Die ersten 13 Minuten im Video

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Image: IO Interactive A/S

Schaut euch die ersten 13 Minuten aus 007 First Light an.

IOI präsentiert die ersten 13 Minuten von 007 First Light.

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9 Kommentare Added

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  1. Katanameister 436300 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 24.05.2026 - 12:33 Uhr

    Der Prolog sieht nicht übel aus, mal abwarten, wie der Eindruck der Spieler ausfällt.

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  2. CodeX 58410 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.05.2026 - 12:54 Uhr

    Ich will das gar nicht sehen.
    Ich hoffe nur das Gunplay wird vernünftig und generell die Action fühlt sich ähnlich dynamisch an wie uncharted 4.

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      • CodeX 58410 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.05.2026 - 15:43 Uhr
        Antwort auf Evilski

        Genau das ist es ja.
        Heutzutage wird man zugeschi$$en mit XP Talentbäumen waffen Upgrades crafting usw.
        Ich will einfach handgemachte atmosphärische Action ohne Studium. Das funktioniert bei Gears auch wunderbar.

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        • Evilski 58080 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.05.2026 - 16:38 Uhr
          Antwort auf CodeX

          Ich meine nicht Talentbäume usw., ich möchte kein seichtes Gameplay wie bei Uncharted z.B.. Mehr Tiefgang Richtung Splinter Cell.

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          • CodeX 58410 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.05.2026 - 18:48 Uhr
            Antwort auf Evilski

            Du meinst du willst lieber Stealth gameplay als Shooter gameplay.
            Ich mag auch stealth gameplay.
            Splinter cell 1 war mein 3. Spiel auf der 360 und ich wünsche mir ein gutes Remake.
            Aber für Bond wünsche ich mir ein Action gameplay und kein Hitman light.

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  4. ShadowTerror90 76755 XP Tastenakrobat Level 3 | 24.05.2026 - 14:54 Uhr

    Sieht ganz gut aus!

    Interessiert mich aber eh nicht,von daher konnte ich mir die paar Minuten ruhig anschauen.

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  5. hotjoe1970 9500 XP Beginner Level 4 | 24.05.2026 - 19:05 Uhr

    Kann man ja hier wegen der Altersbeschränkung gar nicht auf dieser Seite gucken. Nur den Trailer.

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