007 First Light: Die ersten 13 Minuten im Video

IOI präsentiert die ersten 13 Minuten von 007 First Light.
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Prolog sieht nicht übel aus, mal abwarten, wie der Eindruck der Spieler ausfällt.
Ich will das gar nicht sehen.
Ich hoffe nur das Gunplay wird vernünftig und generell die Action fühlt sich ähnlich dynamisch an wie uncharted 4.
Aber mit bitte mehr spielerischer Tiefe.
Genau das ist es ja.
Heutzutage wird man zugeschi$$en mit XP Talentbäumen waffen Upgrades crafting usw.
Ich will einfach handgemachte atmosphärische Action ohne Studium. Das funktioniert bei Gears auch wunderbar.
Ich meine nicht Talentbäume usw., ich möchte kein seichtes Gameplay wie bei Uncharted z.B.. Mehr Tiefgang Richtung Splinter Cell.
Du meinst du willst lieber Stealth gameplay als Shooter gameplay.
Ich mag auch stealth gameplay.
Splinter cell 1 war mein 3. Spiel auf der 360 und ich wünsche mir ein gutes Remake.
Aber für Bond wünsche ich mir ein Action gameplay und kein Hitman light.
Ich schaue es mir nicht an.
Möchte es dann mal selber erleben
Sieht ganz gut aus!
Interessiert mich aber eh nicht,von daher konnte ich mir die paar Minuten ruhig anschauen.
Kann man ja hier wegen der Altersbeschränkung gar nicht auf dieser Seite gucken. Nur den Trailer.