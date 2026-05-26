007 First Light: Die ersten 40 Minuten des neuen Agenten-Abenteuers im Video

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 40 Minuten aus 007 First Light auf der Xbox Series X.

Mit 007 First Light erwartet euch die Origin-Story von James Bond. Statt des bereits erfahrenen Superagenten erlebt ihr diesmal die Anfänge des berühmtesten Geheimagenten der Welt und begleitet Bond auf seinem Weg zum 007-Agenten.

Die Geschichte dreht sich um seine Ausbildung, erste Missionen und den Einstieg in die Welt internationaler Spionage. Dabei stehen Schleichpassagen, Gadgets, Action-Sequenzen und cineastische Momente klar im Mittelpunkt.

Passend dazu zeigen wir euch jetzt die ersten 40 Minuten Gameplay aus 007 First Light im Video. Dort bekommt ihr einen ausführlichen Eindruck vom Einstieg des Spiels, der Atmosphäre, den ersten Einsätzen und dem allgemeinen Gameplay-Mix aus Stealth, Spionage und direkter Action.

Vor allem die starke Inszenierung und das typische Bond-Feeling kommen bereits in den ersten Minuten gut rüber und machen Lust auf mehr.

007 First Light | Das sind die ersten 40 Minuten

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