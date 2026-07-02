007 First Light: Entwickler gewähren spannende Einblicke in James Bonds Garderobe

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Image: IO Interactive A/S

So entstand der Look von James Bond in 007 First Light!

IO Interactive gewährt mit einem neuen Entwickler-Video spannende Einblicke in die Entstehung der Outfits von 007 First Light. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der ikonische Look des jungen James Bond für das Spiel entwickelt wurde.

Zu Wort kommen unter anderem Franchise Art Director Rasmus Poulsen, Lead und Senior Character Artist Beatrice Harty, die Kostümdesignerin von No Time to Die, Suttirat Anne Larlarb, sowie Vertreter der britischen Modemarke Orlebar Brown. Gemeinsam erläutern sie, wie klassische Bond-Elemente mit einer modernen Interpretation für das Spiel kombiniert wurden.

007 First Light erzählt die Ursprungsgeschichte des weltweit berühmtesten Geheimagenten. Spieler begleiten einen jungen, talentierten und mitunter ungestümen James Bond während seiner Ausbildung im MI6 und erleben, wie er sich seinen legendären Doppelnull-Status verdient.

Das neue Video konzentriert sich dabei vollständig auf den kreativen Prozess hinter Bonds Garderobe und zeigt, welchen Stellenwert Kleidung und Stil für die Authentizität der Figur im Spiel einnehmen.

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2 Kommentare Added

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  1. Chris0071234 58970 XP Nachwuchsadmin 8+ | 02.07.2026 - 11:59 Uhr

    Fand das Spiel richtig gut, Charaktere, Story, alles top – würde mich sehr freuen wenn es eine Fortsetzung geben würde 🙂

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  2. Vayne1986 64985 XP Romper Stomper | 02.07.2026 - 12:03 Uhr

    Danke für das Video. 👍🏻 007 First Light werde ich auch irgendwann spielen. 🙂

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