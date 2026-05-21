007 First Light: Entwickler wollen GoldenEye als Bond-König vom Thron stoßen

007 First Light verfolgt das Ziel, das beste James-Bond-Spiel aller Zeiten zu werden und greift damit gezielt den Kultstatus von GoldenEye an.

Ein neues Kapitel im James-Bond-Universum soll Maßstäbe setzen: Hinter dem kommenden Projekt 007 First Light steht klar das ambitionierte Ziel, das beste Bond-Spiel aller Zeiten zu entwickeln.

Narrative Director Martin Emborg formulierte den Anspruch deutlich und erklärte, dass das Team möchte, dass sich später alle einig sind, es handle sich um das beste James-Bond-Spiel überhaupt. Selbst die Einordnung als bestes Spiel aller Zeiten wurde intern als Mindestziel nicht ausgeschlossen.

Im Fokus steht dabei der direkte Vergleich mit dem Kultklassiker GoldenEye 007, der seit 1997 als eines der einflussreichsten Lizenzspiele der Videospielgeschichte gilt und bis heute als Referenz für Bond-Adaptionen im Shooter-Genre dient.

007 First Light erzählt dabei keine klassische Nachgeschichte, sondern setzt auf eine originelle Ursprungserzählung. Im Mittelpunkt steht ein junger James Bond in seinen frühen Jahren, lange bevor er den Status eines vollwertigen 00-Agenten erreicht.

Die Handlung soll damit bewusst die Vorgeschichte der ikonischen Figur beleuchten und einen neuen narrativen Ansatz für das Franchise etablieren, der sich stärker auf Charakterentwicklung und Aufbau der Agentenidentität konzentriert.

Mit diesem Ansatz positioniert sich das Projekt klar als ambitionierte Neuinterpretation der Marke, die sowohl Fans der Reihe als auch neue Spieler ansprechen soll.