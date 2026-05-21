007 First Light: Entwickler wollen GoldenEye als Bond-König vom Thron stoßen

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Image: IO Interactive A/S

007 First Light verfolgt das Ziel, das beste James-Bond-Spiel aller Zeiten zu werden und greift damit gezielt den Kultstatus von GoldenEye an.

Ein neues Kapitel im James-Bond-Universum soll Maßstäbe setzen: Hinter dem kommenden Projekt 007 First Light steht klar das ambitionierte Ziel, das beste Bond-Spiel aller Zeiten zu entwickeln.

Narrative Director Martin Emborg formulierte den Anspruch deutlich und erklärte, dass das Team möchte, dass sich später alle einig sind, es handle sich um das beste James-Bond-Spiel überhaupt. Selbst die Einordnung als bestes Spiel aller Zeiten wurde intern als Mindestziel nicht ausgeschlossen.

Im Fokus steht dabei der direkte Vergleich mit dem Kultklassiker GoldenEye 007, der seit 1997 als eines der einflussreichsten Lizenzspiele der Videospielgeschichte gilt und bis heute als Referenz für Bond-Adaptionen im Shooter-Genre dient.

007 First Light erzählt dabei keine klassische Nachgeschichte, sondern setzt auf eine originelle Ursprungserzählung. Im Mittelpunkt steht ein junger James Bond in seinen frühen Jahren, lange bevor er den Status eines vollwertigen 00-Agenten erreicht.

Die Handlung soll damit bewusst die Vorgeschichte der ikonischen Figur beleuchten und einen neuen narrativen Ansatz für das Franchise etablieren, der sich stärker auf Charakterentwicklung und Aufbau der Agentenidentität konzentriert.

Mit diesem Ansatz positioniert sich das Projekt klar als ambitionierte Neuinterpretation der Marke, die sowohl Fans der Reihe als auch neue Spieler ansprechen soll.

Quelle
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20 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 272390 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.05.2026 - 09:34 Uhr

    Im vergleich zu Golden Eye heute sind viele Spiele weitaus besser. Das ist einfach super veraltet

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    • micmon 6380 XP Beginner Level 3 | 21.05.2026 - 09:56 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Es geht bei dem Vergleich allerdings nicht um besser oder schlechter, das ist am Ende auch Geschmacksfrage. Goldeneye heute durch spielen ist tatsächlich etwas, was man wollen muss 🙂 Es geht hier um den Einfluss des Spiels auf die Branche bzw. die Videospielegeschichte. Und da wird es schwer, weil heute nochmal etwas so bahnbrechendes wie Mitte der 90er den ersten richtigen Konsolen Ego Shooter zu erreichen…

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  2. Erra 24925 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 09:36 Uhr

    Ein fast 30 Jahre altes Spiel toppen wollen. Was für eine Ambition…

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    • Flint Aim4 4600 XP Beginner Level 2 | 21.05.2026 - 09:39 Uhr
      Antwort auf Erra

      World of Warcraft ist knapp 22 Jahre alt, gibt es dort eine ernsthafte Konkurrenz?

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      • Erra 24925 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 09:42 Uhr
        Antwort auf Flint Aim4

        Wird GoldenEye noch aktiv geupdatet? Oder hab ich da was verpasst. Außerdem eines Singleplayer, eines MMORPG…

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      • Mihari 23505 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 09:48 Uhr
        Antwort auf Flint Aim4

        Ja, FFXIV ist schon lange eine ernsthafte Konkurrenz zu WoW. Das letzte Mal als ich WoW gespielt habe ist schon 5-6 Jahre her. Unsere komplette WoW-Gilde ist schon seit Release in FFXIV unterwegs und spielen immer noch 1-2 die Woche Raids zusammen und wird sich auch nicht so schnell ändern.

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    • Quentara 16640 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 21.05.2026 - 10:15 Uhr
      Antwort auf Erra

      Das Alter des Spiels hat damit ja nichts zu tun, sondern wie dessen Ansehen in der Fanszene und der kulturelle Einfluss ausfallen. GoldenEye gilt für viele Shooter- und Bond-Fans da immer noch als Goldstandard (pun intended), und bislang hat es danach kein Bond-Titel mehr geschafft, daran anzuknüpfen.

      Genau, wie das moderne Star Wars den alten Filmtrilogien hinterherhechelt oder es Square nicht schafft, noch einmal ein Final Fantasy mit der Qualität eines FF VII oder FF X herauszubringen.

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      • Erra 24925 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 10:20 Uhr
        Antwort auf Quentara

        „ Selbst die Einordnung als bestes Spiel aller Zeiten wurde intern als Mindestziel nicht ausgeschlossen.“, Können wir uns wenigstens einigen, dass das schon Wahnsinn ist?😂

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        • Quentara 16640 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 21.05.2026 - 10:25 Uhr
          Antwort auf Erra

          Haha, absolut! 😂 Schon schwer genug, Kultstatus zu erreichen, aber für sich selbst „bestes Spiel aller Zeiten“ als „Mindestziel“ auszurufen, ist schon … gewagt.

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  3. Mihari 23505 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 09:51 Uhr

    Ich hoffe nur, dass es mehr Action- als Schleichelemente hat. Einen Hitman-Klon möchte ich nicht haben 😉

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  4. David Wooderson 362621 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.05.2026 - 09:54 Uhr

    Das wird super schwer. Gegen das Gute-alte-Zeiten-Syndrom kommt man kaum an. Verklärte Nostalgie wo man das erste Mal heimlich hinter Turnhalle gekifft hatte, dann zu KFC und Nachmittags mit den Dudes stundenlang GoldenEye auf nem 26zoll TV gezockt. 😎✌🏼

    Dieses Gefühl können die ja kaum toppen.

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  5. Lord Hektor 388530 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.05.2026 - 09:54 Uhr

    Kann definitiv glücken, bin wirklich gespannt, wie es sich spielt und bei den Fans ankommt.

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  6. Robilein 1270090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.05.2026 - 10:05 Uhr

    Echt ein komischer Vergleich. Auch wenn das Studio gute Spiele macht, ich bezweifle das es einen Kultstatus von GoldenEye erreicht.

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      • Robilein 1270090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.05.2026 - 10:22 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        1997, schon richtig krass🙈🙈🙈

        Es revolutionierte ja damals das Shooter-Genre. Der Einfluss ist immens. Das wird 007 First Light nicht erreichen. Es wird aber sicher ein gutes Spiel werden.

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  7. aleXdeluXe86 67560 XP Romper Domper Stomper | 21.05.2026 - 10:21 Uhr

    Golden Eye hatte aber auch den Multiplayer an einem TV.
    Das war damals einfach sensationell und geil.
    Da jetzt mit einem schlichten 007 das zu toppen.
    Der Anspruch ist zu hoch in meinen Augen .
    Weil für viele Kinder der 80/90 ist golden eye eben auch jetzt Nostalgie.

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  8. GERxJOHNNY 86530 XP Untouchable Star 3 | 21.05.2026 - 10:21 Uhr

    Das würde einzig und allein mit einem grandiosen Multiplayer-Modus funktionieren

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  9. Mihari 23505 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.05.2026 - 10:30 Uhr

    Da fällt mir gerade auf, das Spiel hat ja keine deutsche Synchro bekommen. Somit schon ein nennenswerter Minuspunkt für mich.

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