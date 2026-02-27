007 First Light: Erweiterter Trailer mit Widersacher Lenny Kravitz

10 Autor: , in News / 007 First Light
Übersicht
Image: IO Interactive A/S

Lenny Kravitz präsentiert sich in der Rolle des Piratenkönigs Bawma in diesem erweiterten Trailer zu 007 First Light.

Ein erweiterter Trailer zu 007 First Light zeigt erstmals ausführlicher, wie Lenny Kravitz die Rolle des Piratenkönigs Bawma verkörpert. IO Interactive und Amazon MGM Studios präsentieren  zusätzliche Szenen, die seine erste Begegnung mit Bond und dessen MI6‑Mentor John Greenway ausbauen.

Die neuen Ausschnitte verdeutlichen die filmische Ausrichtung des Projekts und rücken Bawma als charismatischen, unberechenbaren Anführer eines mächtigen Schwarzmarkt‑Waffennetzwerks in den Mittelpunkt.

007 First Light nutzt Kravitz’ Stimme und Erscheinung, um die Figur als zentrale Bedrohung für Bonds Entwicklung zu positionieren.

Die Erweiterung des bereits bei den Game Awards gezeigten Materials unterstreicht, wie stark die Inszenierung auf Atmosphäre und Charakterwirkung setzt.

007 First Light vertieft mit den neuen Szenen das Verständnis für Bawmas Einfluss auf die Handlung und zeigt, welche Rolle er im frühen Werdegang des jungen Agenten einnimmt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu 007 First Light

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. GuitarPunk94 7300 XP Beginner Level 3 | 27.02.2026 - 16:14 Uhr

    bei dead island dachten doch auch alle mal dass kravitz im spiel sei 😀
    find ihn top

    0
  4. buimui 454830 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 27.02.2026 - 16:42 Uhr

    Ich finde ihn auch nicht so unpassend wie viele behaupten. Trotzdem bin ich bei James Bond raus.

    0
  6. KeKsBrei 66470 XP Romper Domper Stomper | 27.02.2026 - 17:04 Uhr

    Finde Lenny ganz passend. Das Game landet auch schonmal in meine Wunschliste.

    0
  7. Kenty 245350 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.02.2026 - 18:33 Uhr

    Ja, nachdem ich vor ein paar Tagen „Keine Zeit zu sterben“ gesehen habe ist mir die Lust auf James Bond vergangen. Minutenlang rumtelefonieren während die Raketen anfliegen und so Selbstmord zu begehen ist nicht das, was ich von den alten James Bond Filmen gewohnt bin.

    0
  10. Lord Hektor 357510 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 27.02.2026 - 20:49 Uhr

    Schaut wirklich nach einem interessanten Bösewicht für den jungen Bond aus.

    0

Hinterlasse eine Antwort