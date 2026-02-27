007 First Light: Erweiterter Trailer mit Widersacher Lenny Kravitz

Ein erweiterter Trailer zu 007 First Light zeigt erstmals ausführlicher, wie Lenny Kravitz die Rolle des Piratenkönigs Bawma verkörpert. IO Interactive und Amazon MGM Studios präsentieren zusätzliche Szenen, die seine erste Begegnung mit Bond und dessen MI6‑Mentor John Greenway ausbauen.
Die neuen Ausschnitte verdeutlichen die filmische Ausrichtung des Projekts und rücken Bawma als charismatischen, unberechenbaren Anführer eines mächtigen Schwarzmarkt‑Waffennetzwerks in den Mittelpunkt.
007 First Light nutzt Kravitz’ Stimme und Erscheinung, um die Figur als zentrale Bedrohung für Bonds Entwicklung zu positionieren.
Die Erweiterung des bereits bei den Game Awards gezeigten Materials unterstreicht, wie stark die Inszenierung auf Atmosphäre und Charakterwirkung setzt.
007 First Light vertieft mit den neuen Szenen das Verständnis für Bawmas Einfluss auf die Handlung und zeigt, welche Rolle er im frühen Werdegang des jungen Agenten einnimmt.
Danke für das Video, werd ik mir ma anschauen ✌🏻
Scheint ein solider Bösewicht zu sein.
bei dead island dachten doch auch alle mal dass kravitz im spiel sei 😀
find ihn top
Ich finde ihn auch nicht so unpassend wie viele behaupten. Trotzdem bin ich bei James Bond raus.
Hab ich auch auf meiner Liste.
Finde Lenny ganz passend. Das Game landet auch schonmal in meine Wunschliste.
Ja, nachdem ich vor ein paar Tagen „Keine Zeit zu sterben“ gesehen habe ist mir die Lust auf James Bond vergangen. Minutenlang rumtelefonieren während die Raketen anfliegen und so Selbstmord zu begehen ist nicht das, was ich von den alten James Bond Filmen gewohnt bin.
Hoffe das wird spielerisch gut und abwechslungsreich
Ich bin schon gespannt 👍🏻
Schaut wirklich nach einem interessanten Bösewicht für den jungen Bond aus.