007 First Light: Erweiterter Trailer mit Widersacher Lenny Kravitz

Lenny Kravitz präsentiert sich in der Rolle des Piratenkönigs Bawma in diesem erweiterten Trailer zu 007 First Light.

Ein erweiterter Trailer zu 007 First Light zeigt erstmals ausführlicher, wie Lenny Kravitz die Rolle des Piratenkönigs Bawma verkörpert. IO Interactive und Amazon MGM Studios präsentieren zusätzliche Szenen, die seine erste Begegnung mit Bond und dessen MI6‑Mentor John Greenway ausbauen.

Die neuen Ausschnitte verdeutlichen die filmische Ausrichtung des Projekts und rücken Bawma als charismatischen, unberechenbaren Anführer eines mächtigen Schwarzmarkt‑Waffennetzwerks in den Mittelpunkt.

007 First Light nutzt Kravitz’ Stimme und Erscheinung, um die Figur als zentrale Bedrohung für Bonds Entwicklung zu positionieren.

Die Erweiterung des bereits bei den Game Awards gezeigten Materials unterstreicht, wie stark die Inszenierung auf Atmosphäre und Charakterwirkung setzt.

007 First Light vertieft mit den neuen Szenen das Verständnis für Bawmas Einfluss auf die Handlung und zeigt, welche Rolle er im frühen Werdegang des jungen Agenten einnimmt.