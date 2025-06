007 First Light: Exklusiver Blick hinter die Kulissen der neuen Bond-Erfahrung

Autor:, in / 007 First Light

Image: IO Interactive A/S

Agenten im Einsatz: IO Interactive gewährt beim PC Gaming Show 2025 erste Einblicke in das neue James-Bond-Spiel 007 First Light.

Im Rahmen der PC Gaming Show 2025 präsentierte IO Interactive exklusive Hintergrundinformationen zu 007 First Light, dem kommenden Spiel rund um die ikonische Geheimagentenfigur James Bond.

In einem exklusiven Entwicklerinterview gewährte das dänische Studio einen ersten Blick auf die Entstehung und Ausrichtung des ambitionierten Projekts, das eine eigenständige Bond-Erzählung abseits der Filme bieten wird.

Das Spiel verspricht eine atmosphärische Mischung aus klassischen Bond-Elementen und modernen Spielmechaniken. Euch erwarten bekannte Motive wie markante Charaktere, exotische Schauplätze rund um den Globus und natürlich eine breite Auswahl an Hightech-Gadgets. IO Interactive, bekannt durch die Hitman-Reihe, bringt seine Erfahrung in Sachen Stealth-Gameplay und offene Missionsstrukturen ein, um ein authentisches, spannungsgeladenes Spielerlebnis zu schaffen, das Bond-Fans und Action-Liebhaber gleichermaßen anspricht.

Mit 007 First Light soll eine neue Ära interaktiver Spionage beginnen, die sowohl tief in die Herkunft des berühmtesten Geheimagenten der Welt eintaucht als auch eine frische, eigenständige Geschichte erzählt. Weitere Details zu Story, Gameplay und Veröffentlichungstermin bleiben noch unter Verschluss, doch schon bald soll es mehr Eindrücke von 007 First Light geben.