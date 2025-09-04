007 First Light: Fans weltweit kritisieren Gameplay-Präsentation

007 First Light sorgt nach State of Play für Diskussionen über Grafik und Technik.

In der aktuellen State of Play-Präsentation von Sony wurde 007 First Light ausführlich vorgestellt und mit neuen Spielszenen präsentiert.

Dabei äußerten viele Gamer in den sozialen Medien, auf YouTube, Reddit und vielen weiteren Kanälen harsche Kritik an der gezeigten Grafik, die von einigen als auf dem Niveau der vorherigen Konsolengeneration beschrieben wurde.

Kommentare wie „Last-Gen-Grafik“ oder Vergleiche mit älteren Titeln wie Hitman für PlayStation 4 spiegeln die Enttäuschung wider, die ein Teil der Spielerschaft aktuell empfindet – und das waren noch die harmlosen Beispiele. Auf XboxDynasty waren die Kommentare ähnlich, von „Ich mag den jungen Charakter einfach nicht, der passt nicht als Doppel-Null-Agent“ bis zu „Hat einer von euch Uncharted auf Temu bestellt?“, war einiges dabei.

Neben den optischen Eindrücken gab es auch Hinweise auf technische Unstimmigkeiten, die in der gezeigten Version erkennbar waren. Entwickler und Publisher haben jedoch noch genügend Zeit, diese Punkte zu optimieren, da 007 First Light erst im März 2026 erscheinen soll.

Bis dahin besteht die Möglichkeit, dass sowohl die grafische Darstellung als auch die technische Stabilität verbessert werden, um euch ein rundes Spielerlebnis zu bieten.

007 First Light bleibt damit trotz der geäußerten Kritik ein Titel, auf dessen finale Umsetzung viele gespannt warten.

Wie gefallen euch die folgenden Spielszenen? Seid ihr #TeamWOW oder #TeamMEH?