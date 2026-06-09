007 First Light: Gemma Chan spricht über ihre Rolle als Dr. Selina Tan

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Image: IO Interactive A/S

007 First Light zeigt neues Behind-the-Scenes-Video mit Gemma Chan.

Zu 007 First Light wurde ein weiteres Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht. Diesmal steht Schauspielerin Gemma Chan im Mittelpunkt, die im Spiel die Figur Dr. Selina Tan verkörpert.

Dr. Selina Tan ist eine hochangesehene Wissenschaftlerin und leitet die Abteilung für taktische Simulationen beim MI6. Im neuen Cast-Feature spricht Gemma Chan über ihre Rolle im Spiel, ihre Arbeit an der Figur und den Einstieg in das James-Bond-Universum.

Darüber hinaus gewährt das Video einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Produktion und zeigt, wie die Schauspielerin die Charakterisierung von Dr. Selina Tan angegangen ist. Laut Beschreibung handelt es sich zugleich um ihre erste Rolle in einem Videospiel.

Neue Gameplay-Szenen oder bislang unbekannte Story-Details werden im Feature nicht enthüllt. Stattdessen liegt der Fokus klar auf der Besetzung und der Entstehung der Figur innerhalb der Welt von James Bond.

Das Video reiht sich in eine Serie ähnlicher Cast-Features ein, mit denen die Entwickler in den vergangenen Wochen verschiedene Darsteller und ihre Rollen in 007 First Light vorgestellt haben.

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5 Kommentare Added

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  2. Katanameister 461390 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 09.06.2026 - 12:55 Uhr

    Da gucke ich mir kein Video im Vorfeld an, würde die Charaktere im Spiel selbst erleben wollen.

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  3. oldGamer 206460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.06.2026 - 16:40 Uhr

    Was man denen immerhin zu Gute halten muss ist das wenn sie schon bekannten Namen nehmen sie wenigstens die Charaktere nicht komplett anders dann im Spiel verunstalten.

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