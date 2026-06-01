007 First Light: Grafikanalyse vergleicht Spiel auf PS5, Xbox Series X|S und Steam Deck

Ein neues Vergleichsvideo beleuchtet die technische Umsetzung von 007 First Light auf Konsolen und Steam Deck.

Ein neues Vergleichsvideo zu 007 First Light liefert einen detaillierten Blick auf die technische Umsetzung auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam Deck und untersucht dabei die Unterschiede zwischen Qualitäts- und Performance-Modus.

Der von ElAnalistaDeBits veröffentlichte Vergleich analysiert unter anderem Auflösung, Reflexionen, Schatten und Texturqualität auf den verschiedenen Plattformen. Dabei werden sowohl die Bildqualität als auch die Leistungsunterschiede der jeweiligen Versionen gegenübergestellt.

Besonderes Augenmerk liegt auf den verfügbaren Grafikmodi der Konsolenversionen. Laut der Analyse erreichen Xbox Series X und PlayStation 5 im Qualitätsmodus eine stabile Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde. Im Performance-Modus sollen beide Systeme zudem eine konstante Framerate von 60 Bildern pro Sekunde liefern.

Das Video ermöglicht damit einen direkten Vergleich der technischen Präsentation von 007 First Light auf den unterstützten Plattformen und zeigt, wie sich die einzelnen Versionen bei Grafikqualität und Performance unterscheiden.