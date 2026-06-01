007 First Light: Grafikanalyse vergleicht Spiel auf PS5, Xbox Series X|S und Steam Deck

23 Autor: , in News / 007 First Light
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Image: IO Interactive A/S

Ein neues Vergleichsvideo beleuchtet die technische Umsetzung von 007 First Light auf Konsolen und Steam Deck.

Ein neues Vergleichsvideo zu 007 First Light liefert einen detaillierten Blick auf die technische Umsetzung auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam Deck und untersucht dabei die Unterschiede zwischen Qualitäts- und Performance-Modus.

Der von ElAnalistaDeBits veröffentlichte Vergleich analysiert unter anderem Auflösung, Reflexionen, Schatten und Texturqualität auf den verschiedenen Plattformen. Dabei werden sowohl die Bildqualität als auch die Leistungsunterschiede der jeweiligen Versionen gegenübergestellt.

Besonderes Augenmerk liegt auf den verfügbaren Grafikmodi der Konsolenversionen. Laut der Analyse erreichen Xbox Series X und PlayStation 5 im Qualitätsmodus eine stabile Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde. Im Performance-Modus sollen beide Systeme zudem eine konstante Framerate von 60 Bildern pro Sekunde liefern.

Das Video ermöglicht damit einen direkten Vergleich der technischen Präsentation von 007 First Light auf den unterstützten Plattformen und zeigt, wie sich die einzelnen Versionen bei Grafikqualität und Performance unterscheiden.

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23 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Nibelungen86 361185 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 01.06.2026 - 12:39 Uhr

    Ich habe einen Vergleich mit Uncharted 4 gesehen, das 10 Jahre alte Spiel sieht in allen Bereichen besser aus als 007 😏…

    Man braucht garkeine neue Hardware und die alte könnte das ein oder andere Spiel sicherlich auch noch darstellen …

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      • Nibelungen86 361185 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 01.06.2026 - 15:06 Uhr
        Antwort auf mAsTeR OuTi

        Mach das, wirklich interessant, mir geht es nicht um das Spiel an sich, sondern das vor 10 Jahren besseres möglich war und man heute weniger rausbekommt und das nicht gleichzeitig für die alten Konsolengenerationen veröffentlichen kann …

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      • Nibelungen86 361185 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 01.06.2026 - 15:08 Uhr
        Antwort auf Lucky Mike 4

        Es gibt wirklich weniger grafische Vorzeigetitel diese Generation bisher, ich würde da Alen Wake 2/Forza Horizon 6 nenne (obwohl das auch keine riesigen Sprünge sind), bin mal auf das neue Gears of War E Day und GTA 6 gespannt.

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        • xS1NN3Dx 20055 XP Nasenbohrer Level 1 | 01.06.2026 - 15:28 Uhr
          Antwort auf Nibelungen86

          Deshalb sage ich ja immer, vonwegen dir S schafft keine 60fps. 007 ist das neueste Beispiel fehlender Optimierung. MS kriegt das bei Forza Horizon 6 komischerweise hin.

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    • Kitomy 75355 XP Tastenakrobat Level 3 | 01.06.2026 - 13:21 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Man muss hier aber halt auch sagen das dies Engine abhängig ist.
      Hier wurde eine aufgepäppelte „alte“ Engine genutzt.

      Ja Sie kann deutlich mehr als vorher, aber man merkt trotzdem das es da Beschränkungen gab.

      Wo ich dann da jetzt mal drüber nach denke dann bei der Sache mit dem Budget dann aber auch weitere Fragen aufwirft.

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      • Nibelungen86 361185 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 01.06.2026 - 15:11 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Ja natürlich, aber das war nicht mein Punkt, das Spiel sieht ja auch gut aus, aber es liegt halt hinter einem 10 Jahre alten Spiel zurück was die Grafik betrifft und ich verstehe nicht (vielleicht wegen der Engen) warum man das und viele anderen Titel nicht auf die alten Konsolen bringen kann und warum man jetzt schon eine neue Konsole veröffentlicht, wo diese Generation noch nicht mal annähernd ausgereizt ist

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      • Nibelungen86 361185 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 01.06.2026 - 15:12 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Was ich gesehen habe fand ich schön, für mich völlig in Ordnung, aber vor 10 Jahren war schon mehr möglich.

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  2. Bratenbengel 30555 XP Bobby Car Bewunderer | 01.06.2026 - 13:18 Uhr

    Sieht halt aus wie die Hitman Spiele, und selbst die sahen nie Bombe aus.
    Aber zum Glück geht mir Grafik mehr oder weniger am Allerwertesten vorbei.

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  3. kleineAmeise 169250 XP First Star Onyx | 01.06.2026 - 13:26 Uhr

    Das Spiel ist irgendwie 0815 Kost. Grafisch gesehen auch nichts besonderes. Schade für die Marke. Anstatt neue Maßstäbe zu setzten, konkurriert es mit über 10 Jahre alten Spielen, und selbst da ist es eher naja.

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  4. AnCaptain4u 269855 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.06.2026 - 13:33 Uhr

    Spiele mittlerweile im Qualimodus auf der Series, da der Performance-Modus bei der ersten Auto-Verfolgungsjagd ganz schlimm aussah.
    Auf dem ROG Xbox Ally X läuft es ebenfalls wunderbar mit stabilen 30 FPS und sieht im Handheldmodus sehr gut aus.

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  5. Katanameister 444060 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 01.06.2026 - 13:34 Uhr

    Das Spiel kann man bestimmt gut im Qualitätsmodus zocken, ist aber echt wahr, optisch teils schwach.

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  6. Mihari 24125 XP Nasenbohrer Level 2 | 01.06.2026 - 13:49 Uhr

    Die Framerate-Einbrüche im Performance-Modus sind mir beim Anspielen des Kapitel 4 auf XSX auch negativ aufgefallen. Es wundert mich immer mehr, warum manche Tester 90+ Wertungen für das Spiel vergeben haben 🤥

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  7. hotjoe1970 9600 XP Beginner Level 4 | 01.06.2026 - 13:53 Uhr

    ich hatte so große Hoffnung auf ein gutes Spiel. Nachdem ich jetzt etwas davon gesehn habe, hat es mich nicht überzeugt es selbst zu spielen. Dazu kommt das keine deutsche Sprachausgabe vorhanden ist. Ganze Zeit UT’s lesen und vom Geschenen auf dem Bildschirm nix mitzubekommen geht gar nicht. Und jetzt sehe ich im Video eine „Dynamische“ Auflösung von 720p die auf 1080p hochskaliert wird auf der Xbox Series S. 1440p/30 und 1080p/60 wäre doch bestimmt machbar gewesen. Sorry, aber für mich hat sich das erledigt.

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  8. Teddofryo 120915 XP Man-at-Arms Bronze | 01.06.2026 - 14:24 Uhr

    Auf der Pro sieht es Hammermässig aus, aber eine Kritik habe ich dann doch, beim fahren mit dem Auto hat man zwischendurch schon relativ viel pop-ins der Vegetation.

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  9. GERxJOHNNY 90330 XP Posting Machine Level 1 | 01.06.2026 - 14:56 Uhr

    Wenn der Grafikmodus wirklich einen Mehrwert bietet, bin ich nicht abgeneigt die 30 FPS in Kauf zu nehmen

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