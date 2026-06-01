007 First Light: Grafikanalyse vergleicht Spiel auf PS5, Xbox Series X|S und Steam Deck

Ein neues Vergleichsvideo zu 007 First Light liefert einen detaillierten Blick auf die technische Umsetzung auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam Deck und untersucht dabei die Unterschiede zwischen Qualitäts- und Performance-Modus.
Der von ElAnalistaDeBits veröffentlichte Vergleich analysiert unter anderem Auflösung, Reflexionen, Schatten und Texturqualität auf den verschiedenen Plattformen. Dabei werden sowohl die Bildqualität als auch die Leistungsunterschiede der jeweiligen Versionen gegenübergestellt.
Besonderes Augenmerk liegt auf den verfügbaren Grafikmodi der Konsolenversionen. Laut der Analyse erreichen Xbox Series X und PlayStation 5 im Qualitätsmodus eine stabile Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde. Im Performance-Modus sollen beide Systeme zudem eine konstante Framerate von 60 Bildern pro Sekunde liefern.
Das Video ermöglicht damit einen direkten Vergleich der technischen Präsentation von 007 First Light auf den unterstützten Plattformen und zeigt, wie sich die einzelnen Versionen bei Grafikqualität und Performance unterscheiden.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe einen Vergleich mit Uncharted 4 gesehen, das 10 Jahre alte Spiel sieht in allen Bereichen besser aus als 007 😏…
Man braucht garkeine neue Hardware und die alte könnte das ein oder andere Spiel sicherlich auch noch darstellen …
Das ist natürlich interessant. Das schau ich mir auch mal an.
Mach das, wirklich interessant, mir geht es nicht um das Spiel an sich, sondern das vor 10 Jahren besseres möglich war und man heute weniger rausbekommt und das nicht gleichzeitig für die alten Konsolengenerationen veröffentlichen kann …
Ja krass, wie wenig fortschritt die Spiele seither gemacht haben 🤷♂️
Es gibt wirklich weniger grafische Vorzeigetitel diese Generation bisher, ich würde da Alen Wake 2/Forza Horizon 6 nenne (obwohl das auch keine riesigen Sprünge sind), bin mal auf das neue Gears of War E Day und GTA 6 gespannt.
Deshalb sage ich ja immer, vonwegen dir S schafft keine 60fps. 007 ist das neueste Beispiel fehlender Optimierung. MS kriegt das bei Forza Horizon 6 komischerweise hin.
Man muss hier aber halt auch sagen das dies Engine abhängig ist.
Hier wurde eine aufgepäppelte „alte“ Engine genutzt.
Ja Sie kann deutlich mehr als vorher, aber man merkt trotzdem das es da Beschränkungen gab.
Wo ich dann da jetzt mal drüber nach denke dann bei der Sache mit dem Budget dann aber auch weitere Fragen aufwirft.
Ja natürlich, aber das war nicht mein Punkt, das Spiel sieht ja auch gut aus, aber es liegt halt hinter einem 10 Jahre alten Spiel zurück was die Grafik betrifft und ich verstehe nicht (vielleicht wegen der Engen) warum man das und viele anderen Titel nicht auf die alten Konsolen bringen kann und warum man jetzt schon eine neue Konsole veröffentlicht, wo diese Generation noch nicht mal annähernd ausgereizt ist
Echt ?
Spannend schaue ich mir mal an.
Mach das, wirklich interessant
Finde auch, dass 007 teilweise echt altbacken aussieht 🤔.
Was ich gesehen habe fand ich schön, für mich völlig in Ordnung, aber vor 10 Jahren war schon mehr möglich.
Sieht halt aus wie die Hitman Spiele, und selbst die sahen nie Bombe aus.
Aber zum Glück geht mir Grafik mehr oder weniger am Allerwertesten vorbei.
Das Spiel ist irgendwie 0815 Kost. Grafisch gesehen auch nichts besonderes. Schade für die Marke. Anstatt neue Maßstäbe zu setzten, konkurriert es mit über 10 Jahre alten Spielen, und selbst da ist es eher naja.
Den Text kann man zu so vielen Spielen heutzutage schreiben 😅.
Aber echt traurig.
Spiele mittlerweile im Qualimodus auf der Series, da der Performance-Modus bei der ersten Auto-Verfolgungsjagd ganz schlimm aussah.
Auf dem ROG Xbox Ally X läuft es ebenfalls wunderbar mit stabilen 30 FPS und sieht im Handheldmodus sehr gut aus.
Das Spiel kann man bestimmt gut im Qualitätsmodus zocken, ist aber echt wahr, optisch teils schwach.
Die Framerate-Einbrüche im Performance-Modus sind mir beim Anspielen des Kapitel 4 auf XSX auch negativ aufgefallen. Es wundert mich immer mehr, warum manche Tester 90+ Wertungen für das Spiel vergeben haben 🤥
ich hatte so große Hoffnung auf ein gutes Spiel. Nachdem ich jetzt etwas davon gesehn habe, hat es mich nicht überzeugt es selbst zu spielen. Dazu kommt das keine deutsche Sprachausgabe vorhanden ist. Ganze Zeit UT’s lesen und vom Geschenen auf dem Bildschirm nix mitzubekommen geht gar nicht. Und jetzt sehe ich im Video eine „Dynamische“ Auflösung von 720p die auf 1080p hochskaliert wird auf der Xbox Series S. 1440p/30 und 1080p/60 wäre doch bestimmt machbar gewesen. Sorry, aber für mich hat sich das erledigt.
Genau deshalb bin ich mit Vorbestellungen immer sehr sehr vorsichtig
Auf der Pro sieht es Hammermässig aus, aber eine Kritik habe ich dann doch, beim fahren mit dem Auto hat man zwischendurch schon relativ viel pop-ins der Vegetation.
Wenn der Grafikmodus wirklich einen Mehrwert bietet, bin ich nicht abgeneigt die 30 FPS in Kauf zu nehmen