007 First Light: Grafikvergleich mit Uncharted 4 – 2016 gegen 2026

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Image: IO Interactive A/S

Zehn Jahre Unterschied: Vergleich zeigt 007 First Light gegen Uncharted 4.

Ein neues Vergleichsvideo stellt 007 First Light direkt dem Action-Abenteuer Uncharted 4: A Thief’s End gegenüber und zeigt die technische Entwicklung des Genres innerhalb von zehn Jahren.

Der Vergleich setzt Szenen, Animationen, Charaktermodelle und Umgebungen der beiden Spiele nebeneinander. Während Uncharted 4 bereits 2016 als eines der grafischen Aushängeschilder seiner Generation galt, demonstriert das Video, welche Fortschritte moderne Hardware und aktuelle Entwicklungswerkzeuge inzwischen ermöglichen – und wie gut Uncharted 4 noch immer mithalten kann.

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