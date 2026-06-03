007 First Light: Grafikvergleich mit Uncharted 4 – 2016 gegen 2026

Ein neues Vergleichsvideo stellt 007 First Light direkt dem Action-Abenteuer Uncharted 4: A Thief’s End gegenüber und zeigt die technische Entwicklung des Genres innerhalb von zehn Jahren.
Der Vergleich setzt Szenen, Animationen, Charaktermodelle und Umgebungen der beiden Spiele nebeneinander. Während Uncharted 4 bereits 2016 als eines der grafischen Aushängeschilder seiner Generation galt, demonstriert das Video, welche Fortschritte moderne Hardware und aktuelle Entwicklungswerkzeuge inzwischen ermöglichen – und wie gut Uncharted 4 noch immer mithalten kann.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naughty Dog hätte das neue Bond Spiel machen müssen.
Warum, der Entwickler hat eh abgeliefert? Was hätte Naughty Dog besser gemacht?