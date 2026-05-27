007 First Light: Grafikvergleich zeigt Unterschiede zwischen PlayStation, Xbox und PC

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Image: IO Interactive A/S

Ein neuer Technikvergleich analysiert Grafik, Performance und Bildqualität von 007 First Light auf allen Plattformen.

Ein neuer Technikvergleich zu 007 First Light analysiert die Grafik- und Performance-Unterschiede zwischen PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X und PC.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X stehen jeweils ein Quality- sowie ein Performance-Modus zur Verfügung. Während der Quality-Modus auf 30 FPS begrenzt ist und höhere Grafikdetails bietet, priorisiert der Performance-Modus flüssige 60 FPS.

Die größten Unterschiede zwischen beiden Modi zeigen sich laut Analyse bei Schattenqualität, Reflexionen und der Rendering-Auflösung.

Die PS5 Pro nutzt dagegen einen einzelnen Grafikmodus, der optisch dem Quality-Modus ähnelt, gleichzeitig aber stabile 60 FPS liefern soll. Besonders die PSSR-Technologie sorgt laut Vergleich für ein deutlich schärferes Bild als auf den anderen Konsolen.

Im direkten Vergleich soll die normale PS5 im Performance-Modus minimal stabiler laufen als die Xbox Series X, wobei die gemessenen Framedrops insgesamt selten auftreten.

Auch die PC-Version erhält positives Feedback. Laut Analyse läuft das Spiel selbst auf einer RTX 3050 bei mittleren Einstellungen mit durchschnittlich rund 40 FPS stabil. Besonders die Glacier Engine sowie die DLSS-Implementierung werden hervorgehoben.

Insgesamt bescheinigt der Vergleich IO Interactive eine starke technische Umsetzung auf sämtlichen Plattformen.

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25 Kommentare Added

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  1. CodeX 58750 XP Nachwuchsadmin 8+ | 27.05.2026 - 20:15 Uhr

    So soll das sein. Quality Mode mit 60fps + PSSR. Feiniii

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  2. Xbox117 54160 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.05.2026 - 20:23 Uhr

    Ist schon bemerkenswert, was die PS5 pro abliefert.
    Ist auf jedenfall eine deutlich bessere MidGen Konsole, als es die Xbox One X und die PS4 pro waren.

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  3. Katanameister 439300 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.05.2026 - 20:23 Uhr

    So gut wie keine Unterschiede zwischen den Konsolen zu sehen mit bloßem Auge, außer dass die PS5 Pro Version flüssiger läuft, die PC Version sieht sicher klasse aus mit den höchsten Einstellungen.

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    • Mojitu 8505 XP Beginner Level 4 | 27.05.2026 - 20:44 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Genau das ist aber der Punkt: Die PS5 Pro schafft quasi den bisherigen Quality-Mode mit 60 FPS. Flüssiger laufen bei gleichzeitig besserer Bildqualität ist technisch eben doch ein deutlicher Vorteil. 😄

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  4. Robilein 1273310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.05.2026 - 20:30 Uhr

    Auch hier wieder eher minimale Unterschiede. Wie im Artikel erwähnt starke Umsetzung auf allen Plattformen. So muss das🙂

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    • DanSanAliaMi 106825 XP Hardcore User | 27.05.2026 - 20:37 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ist das eigentlich Steam Deck verifiziert schon ? Wobei ob das noch jetzt viele kaufen nach der fast 300 Euro Preis Erhöhung heute

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        • DanSanAliaMi 106825 XP Hardcore User | 27.05.2026 - 22:27 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Also wenn es gerechtfertigt wäre von der Technik . Aber das einzigste was es hat ist einen guten OLED Display.

          Technik ist eher sonst veraltet meiner Meinung nach.

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      • Robilein 1273310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.05.2026 - 20:45 Uhr
        Antwort auf DanSanAliaMi

        Noch ist nichts offiziell zertifiziert, soll aber sehr gut laufen auf dem Steam Deck.

        Und WTF? Gerade gelesen. 35% Preiserhöhung. Das ist doch krank😳

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          • Robilein 1273310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.05.2026 - 20:59 Uhr
            Antwort auf Katanameister

            Ich bezahle jeden Betrag für die XBOX Projekt Helix🤣🤣🤣

            Aber ja, günstig wird’s nicht.

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            • Katanameister 439300 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.05.2026 - 21:01 Uhr
              Antwort auf Robilein

              Also ich kann bisher sagen, dass die Series X noch einen super Job macht, ich werde warten, falls die Preise bei der Helix explodieren sollten, das ist doch nur noch krank.

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              • Robilein 1273310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.05.2026 - 21:42 Uhr
                Antwort auf Katanameister

                Ich werde es nicht erwarten können, so wie jede Konsolengeneration. Und wenn es so mit der XBOX Konsolengeneration wie jetzt weitergeht dann Holla die Waldfee, dann erst recht🤣🤣🤣

                Aber verstehe dich auch, klar.

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          • Smill 2660 XP Beginner Level 2 | 27.05.2026 - 21:33 Uhr
            Antwort auf Katanameister

            Preiserhöhungen bei Konsolen wie der PS5 sind okay, da gibt es schließlich in Zukunft GTA VI, Intergalactic und Wolverine! Aber ein Steam Deck oder eine Steam Machine ohne Exklusiv-Titel und vorallem ohne GTA VI ist zu dem Preis nicht mehr zurechtferigen! Bei der nächsten Konsolengeneration mache ich mir da keine Sorgen, solange die Konsolenhersteller keine PC Versionen mehr veröffentlichen, so wie Sony das wieder macht, dann wird es auch genug Gründe geben etwas mehr für die Next-Gen-Konsolen auszugeben!

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        • Rocko311 12220 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 27.05.2026 - 20:52 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Naja die Playstations, Switch 2 und Xbox Serues X wurden ja auch teurer warum soll sich das also Valve bwim Steam Deck lumpen lassen? 😆

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        • DanSanAliaMi 106825 XP Hardcore User | 27.05.2026 - 22:25 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Dann Mal abwarten was die Steam Box kostet definitiv vier stellig. Darunter niemals
          Aber mir egal nur Xbox Helix 💚 Brauch kein Steam

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  6. Kitomy 72695 XP Tastenakrobat Level 2 | 27.05.2026 - 21:03 Uhr

    Man merkt halt das hier „keine“ Unreal Engine genutzt wurde.

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  7. Peter Quill 92210 XP Posting Machine Level 1 | 27.05.2026 - 21:11 Uhr

    Aktuell wäre mir die pro zu teuer, auch wenn sie mittlerweile öfters mal viel bessser beformt.

    Wenn das mit den Preisen so weiter geht können die Pro Käufer sogar froh sein wenn sie das Teil um 650€ gekauft haben zu Black friday.

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