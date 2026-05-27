007 First Light: Grafikvergleich zeigt Unterschiede zwischen PlayStation, Xbox und PC

Ein neuer Technikvergleich zu 007 First Light analysiert die Grafik- und Performance-Unterschiede zwischen PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X und PC.
Auf PlayStation 5 und Xbox Series X stehen jeweils ein Quality- sowie ein Performance-Modus zur Verfügung. Während der Quality-Modus auf 30 FPS begrenzt ist und höhere Grafikdetails bietet, priorisiert der Performance-Modus flüssige 60 FPS.
Die größten Unterschiede zwischen beiden Modi zeigen sich laut Analyse bei Schattenqualität, Reflexionen und der Rendering-Auflösung.
Die PS5 Pro nutzt dagegen einen einzelnen Grafikmodus, der optisch dem Quality-Modus ähnelt, gleichzeitig aber stabile 60 FPS liefern soll. Besonders die PSSR-Technologie sorgt laut Vergleich für ein deutlich schärferes Bild als auf den anderen Konsolen.
Im direkten Vergleich soll die normale PS5 im Performance-Modus minimal stabiler laufen als die Xbox Series X, wobei die gemessenen Framedrops insgesamt selten auftreten.
Auch die PC-Version erhält positives Feedback. Laut Analyse läuft das Spiel selbst auf einer RTX 3050 bei mittleren Einstellungen mit durchschnittlich rund 40 FPS stabil. Besonders die Glacier Engine sowie die DLSS-Implementierung werden hervorgehoben.
Insgesamt bescheinigt der Vergleich IO Interactive eine starke technische Umsetzung auf sämtlichen Plattformen.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
So soll das sein. Quality Mode mit 60fps + PSSR. Feiniii
Ist schon bemerkenswert, was die PS5 pro abliefert.
Ist auf jedenfall eine deutlich bessere MidGen Konsole, als es die Xbox One X und die PS4 pro waren.
So gut wie keine Unterschiede zwischen den Konsolen zu sehen mit bloßem Auge, außer dass die PS5 Pro Version flüssiger läuft, die PC Version sieht sicher klasse aus mit den höchsten Einstellungen.
Genau das ist aber der Punkt: Die PS5 Pro schafft quasi den bisherigen Quality-Mode mit 60 FPS. Flüssiger laufen bei gleichzeitig besserer Bildqualität ist technisch eben doch ein deutlicher Vorteil. 😄
Genau so sieht es aus.
Auch hier wieder eher minimale Unterschiede. Wie im Artikel erwähnt starke Umsetzung auf allen Plattformen. So muss das🙂
Ist das eigentlich Steam Deck verifiziert schon ? Wobei ob das noch jetzt viele kaufen nach der fast 300 Euro Preis Erhöhung heute
Ach du ******, das ist ja mal heftig, was das Teil jetzt kostet 😬.
Also wenn es gerechtfertigt wäre von der Technik . Aber das einzigste was es hat ist einen guten OLED Display.
Technik ist eher sonst veraltet meiner Meinung nach.
Noch ist nichts offiziell zertifiziert, soll aber sehr gut laufen auf dem Steam Deck.
Und WTF? Gerade gelesen. 35% Preiserhöhung. Das ist doch krank😳
Mir graut es schon, was die nächste Konsolengeneration kosten wird, übel…
Ich bezahle jeden Betrag für die XBOX Projekt Helix🤣🤣🤣
Aber ja, günstig wird’s nicht.
Also ich kann bisher sagen, dass die Series X noch einen super Job macht, ich werde warten, falls die Preise bei der Helix explodieren sollten, das ist doch nur noch krank.
Ich werde es nicht erwarten können, so wie jede Konsolengeneration. Und wenn es so mit der XBOX Konsolengeneration wie jetzt weitergeht dann Holla die Waldfee, dann erst recht🤣🤣🤣
Aber verstehe dich auch, klar.
Preiserhöhungen bei Konsolen wie der PS5 sind okay, da gibt es schließlich in Zukunft GTA VI, Intergalactic und Wolverine! Aber ein Steam Deck oder eine Steam Machine ohne Exklusiv-Titel und vorallem ohne GTA VI ist zu dem Preis nicht mehr zurechtferigen! Bei der nächsten Konsolengeneration mache ich mir da keine Sorgen, solange die Konsolenhersteller keine PC Versionen mehr veröffentlichen, so wie Sony das wieder macht, dann wird es auch genug Gründe geben etwas mehr für die Next-Gen-Konsolen auszugeben!
Und ich dachte es könnte nicht noch verrückter werden 🤪😆…
Naja die Playstations, Switch 2 und Xbox Serues X wurden ja auch teurer warum soll sich das also Valve bwim Steam Deck lumpen lassen? 😆
Ja schon, aber nicht 35%. Das ist doch jenseits von gut und böse.
Jemand schlägt halt immer gerne über die Strenge.
Dann Mal abwarten was die Steam Box kostet definitiv vier stellig. Darunter niemals
Aber mir egal nur Xbox Helix 💚 Brauch kein Steam
Ja sieht wirklich hübsch aus.
Man merkt halt das hier „keine“ Unreal Engine genutzt wurde.
Aktuell wäre mir die pro zu teuer, auch wenn sie mittlerweile öfters mal viel bessser beformt.
Wenn das mit den Preisen so weiter geht können die Pro Käufer sogar froh sein wenn sie das Teil um 650€ gekauft haben zu Black friday.
Sieht gut aus. Die Mechaniken im Spiel gefallen mir. Kommt auf die Liste.
Schick.
Aber Grafik ist auch nicht alles