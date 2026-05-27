007 First Light: Grafikvergleich zeigt Unterschiede zwischen PlayStation, Xbox und PC

Ein neuer Technikvergleich analysiert Grafik, Performance und Bildqualität von 007 First Light auf allen Plattformen.

Ein neuer Technikvergleich zu 007 First Light analysiert die Grafik- und Performance-Unterschiede zwischen PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X und PC.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X stehen jeweils ein Quality- sowie ein Performance-Modus zur Verfügung. Während der Quality-Modus auf 30 FPS begrenzt ist und höhere Grafikdetails bietet, priorisiert der Performance-Modus flüssige 60 FPS.

Die größten Unterschiede zwischen beiden Modi zeigen sich laut Analyse bei Schattenqualität, Reflexionen und der Rendering-Auflösung.

Die PS5 Pro nutzt dagegen einen einzelnen Grafikmodus, der optisch dem Quality-Modus ähnelt, gleichzeitig aber stabile 60 FPS liefern soll. Besonders die PSSR-Technologie sorgt laut Vergleich für ein deutlich schärferes Bild als auf den anderen Konsolen.

Im direkten Vergleich soll die normale PS5 im Performance-Modus minimal stabiler laufen als die Xbox Series X, wobei die gemessenen Framedrops insgesamt selten auftreten.

Auch die PC-Version erhält positives Feedback. Laut Analyse läuft das Spiel selbst auf einer RTX 3050 bei mittleren Einstellungen mit durchschnittlich rund 40 FPS stabil. Besonders die Glacier Engine sowie die DLSS-Implementierung werden hervorgehoben.

Insgesamt bescheinigt der Vergleich IO Interactive eine starke technische Umsetzung auf sämtlichen Plattformen.