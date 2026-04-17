007 First Light: Intro-Sequenz wird um 21:00 Uhr enthüllt

Heute Abend um 21 Uhr wird die Intro-Sequenz von 007 First Light erstmals im Rahmen eines offiziellen Reveal-Events präsentiert und gibt damit einen neuen Einblick in das kommende James-Bond-Spiel.
Der Stream startete schon um 18:00 Uhr, aber jemand hatte die glorreiche Idee, einen 3-Stunden-Countdown einzubauen.
Die Enthüllung der Opening Sequence markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der Vorstellung des Titels und soll den stilistischen Ton des Spiels erstmals in bewegten Bildern zeigen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Geniale Idee einen 3 Stunden Countdown noch einzufügen 🤪👍.