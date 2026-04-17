007 First Light: Intro-Sequenz wird um 21:00 Uhr enthüllt

007 First Light präsentiert heute um 21 Uhr erstmals die Intro-Sequenz des neuen James Bond Spiels.

Heute Abend um 21 Uhr wird die Intro-Sequenz von 007 First Light erstmals im Rahmen eines offiziellen Reveal-Events präsentiert und gibt damit einen neuen Einblick in das kommende James-Bond-Spiel.

Der Stream startete schon um 18:00 Uhr, aber jemand hatte die glorreiche Idee, einen 3-Stunden-Countdown einzubauen.

Die Enthüllung der Opening Sequence markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der Vorstellung des Titels und soll den stilistischen Ton des Spiels erstmals in bewegten Bildern zeigen.