007 First Light: Intro zum Spiel wird heute um 18:00 Uhr enthüllt

IO Interactive und Amazon MGM Studios präsentieren den Titelsong zu 007 First Light, komponiert von Lana Del Rey und David Arnold.

IO Interactive, der preisgekrönte Entwickler und Publisher hinter der weltweit gefeierten HITMAN-Reihe, und Amazon MGM Studios gaben heute bekannt, dass die mehrfach mit Platin ausgezeichnete und preisgekrönte Singer-Songwriterin Lana Del Rey den offiziellen Titelsong für das kommende Videospiel 007 First Light performt.

Die Enthüllung der Titelsequenz erfolgt am 17. April um 18:00 Uhr (CEST), obwohl auf der Grafik 20:30 Uhr steht und in der Pressemeldung von 21:00 Uhr die Rede ist.

In jedem Fall wird heute irgendwann das 007 First Light Intro zum Spiel enthüllt!