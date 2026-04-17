007 First Light: Intro zum Spiel wird heute um 18:00 Uhr enthüllt

IO Interactive, der preisgekrönte Entwickler und Publisher hinter der weltweit gefeierten HITMAN-Reihe, und Amazon MGM Studios gaben heute bekannt, dass die mehrfach mit Platin ausgezeichnete und preisgekrönte Singer-Songwriterin Lana Del Rey den offiziellen Titelsong für das kommende Videospiel 007 First Light performt.
Die Enthüllung der Titelsequenz erfolgt am 17. April um 18:00 Uhr (CEST), obwohl auf der Grafik 20:30 Uhr steht und in der Pressemeldung von 21:00 Uhr die Rede ist.
In jedem Fall wird heute irgendwann das 007 First Light Intro zum Spiel enthüllt!
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Warum hat das Spiele keine deutsche Vertonung?
oh, das sehe ich auch erst jetzt, „nur“ Englisch …
Weil eine deutsche Vertonung sehr viel Geld kostet. Bis die KI das gut übernehmen kann, werden wir da wohl oft nicht mehr in den Genuss kommen.
Also am besten das Englisch verbessern. Das ist zukunftssicherer.
Ok, also ich hätte hier ein paar Vorschläge für den Intro Titel:
– Live and Let Wimp
– Beanpole Raker
– Soyboy Never Dies
– Beta Royale
– No Time to Wimp
Bitte nicht zu Ernst nehmen, es ist Freitag! TGIF!
Sehr kreativ 😆.
Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, 18 Uhr klingt gut.
Mir wäre ein neuer Hitman lieber gewesen. Das gezeigte Gameplay hat mich nicht vom Hocker gehauen.
Ich weiß auch nicht…der Titel spricht mich irgendwie doch sehr an. Titelsong von Lana Del Rey? Finde ich super und bin gespannt drauf.
Wo sind wir bloß gelandet?
So ein Tamtam für die Enthüllung einer Titel-Sequenz….Mann, Mann, Mann
Freue mich schon auf die Enthüllung des „Konsole nicht ausschalten wenn dieses Symbol eingeblendet wird“.
Für die Enthüllung der EULA erwarte ich dann mindestens 2h-Livestream mit Drops.