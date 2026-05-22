007 First Light: IO bestätigt globale Launch-Zeiten für die Premiere am 27. Mai

Die globalen Startzeiten für die Präsentation von 007 First Light wurden offiziell bestätigt.

Die weltweiten Startzeiten für die Präsentation von 007 First Light stehen fest.

Spieler und Fans in Deutschland können die offizielle Enthüllung am 27. Mai um 16:00 Uhr deutscher Zeit verfolgen. Damit startet das Event zeitgleich weltweit in mehreren Regionen. Der Early Access startet am 26. Mai um 16:00 Uhr.

007 First Light soll eine neue Geschichte rund um einen jungen James Bond erzählen und dessen Weg zum vollwertigen 00-Agenten zeigen.

Zuletzt hatte das Entwicklerteam bereits erklärt, dass man das Ziel verfolge, das beste James-Bond-Spiel überhaupt zu erschaffen — inklusive direkter Vergleiche mit dem legendären GoldenEye 007 aus dem Jahr 1997.

Mit der Präsentation dürften erstmals umfangreichere Einblicke in Gameplay, Atmosphäre und die neue Interpretation des bekannten Agenten folgen.