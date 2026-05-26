007 First Light: IOI holt Social-Media-Star Khaby Lame ins James-Bond-Abenteuer

Ein weiterer Darsteller für 007 First Light wurde offiziell bestätigt. Social-Media-Star Khaby Lame wird im kommenden James-Bond-Abenteuer eine Rolle übernehmen.
Wie bekannt gegeben wurde, begegnen Spieler der Figur während eines Abschnitts der Handlung in Vietnam. Weitere Details zu seiner Rolle innerhalb der Geschichte wurden bislang nicht veröffentlicht.
Die Ankündigung unterstreicht den internationalen Ansatz des Spiels, das James Bond auf eine globale Mission führt. Dabei begleitet die Kampagne die Entwicklung des jungen Agenten auf seinem Weg zur legendären 007-Bezeichnung.
Unter dem Motto „Earn The Number“ erzählt das Spiel die Ursprungsgeschichte eines noch unerfahrenen Bond, der sich seinen Ruf erst verdienen muss. Verschiedene Schauplätze rund um den Globus sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.
Mit der Verpflichtung von Khaby Lame erweitert Entwickler IO Interactive den Cast um eine der weltweit bekanntesten Social-Media-Persönlichkeiten. Der Influencer verfügt über Hunderte Millionen Follower auf verschiedenen Plattformen und zählt zu den bekanntesten Internet-Stars der Gegenwart.
You will meet a familiar face in Vietnam.
Khaby Lame joins the cast of 007 First Light and is part of a globetrotting adventure as James Bond sets out to #EarnTheNumber.
Pre-order now and get a Free Deluxe Edition Upgrade.https://t.co/TYuWmcA0nA@KhabyLame #007FirstLight… pic.twitter.com/j4bONVhvmx
— 007 First Light (@007GameIOI) May 25, 2026
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
find ich cool 🙂 gute Idee
Ein Freund der vorbestellt hat, hat mir heute Morgen auf Arbeit erzählt, dass es keinen Pre-Load für Xbox und Steam gibt … aber für PS schon. Was für ein Move von IOI. Mir fällt gerade kein anderes Spiel der letzten Jahre ein, welches keinen Pre-Load auf Xbox, dafür aber auf PS hatte 🤔
Ich bin immer mehr froh darüber, storniert zu haben. Das ungute Gesamtgefühl rund um das Spiel (kein Pre-Load, keine Synchro, durchwachsene Besetzung, langweiliger Titelsong, Hitman-Klon im Endgame …) verfestigt sich leider immer mehr.
Ja, finde es auch eher enttäuschend bisher, da kann man lange auf ein angemessenes Angebot warten.
Noch nie von dem Mann gehört, muss man glaube auch nicht kennen 😅.
Selbst ich, als Influencer vermeider, kenne den guten Mann.
Du wirst ihn mit Sicherheit auch mal gesehen haben
Vielleicht mal unterbewusst gesehen, mehr nicht 😀.
Wie gesagt, ich hab auch keine Ahnung sonst aber den kenn ich.
Der Mann hat mit Reaktions-Videos*, in denen er auf Content von anderen Internet- Trends/ Sternchen/ Memes/ Influencern reagiert, Millionen verdient. Er hat aus nichts das Maximum gemacht. Warum man ihn deshalb in ein James Bond Spiel packen muss weiss ich nicht. 🤷🏻♂️
* es läuft ein Video zum Beispiel von Jemandem welcher der Welt eine neue Art des Spiegeleibratens präsentieren will (lifehack). Dann Schnitt, Khaby brät konventionell nach 08/15 Art ein Spiegel, was natürlich einfacher/ genauso gut funktioniert und zieht eine Schnute. Millionär dank der Dummheit anderer.
Ach der Typ, mal irgendwo gesehen.
War dann aber bestimmt auch nicht ganz so billig.
Ich wette ne deutsche Sprachausgabe wäre günstiger gewesen.
Oh man IO was ist los mit euch, jetzt werden schon Influencer ins Spiel gebracht wegen der Reichweite, erinnert etwas an Elton in Halo 3😅
Macht einfach ein gutes Spiel und die Leute kaufen es aber doch nicht so.
Finde ich eher „Lame“.^^