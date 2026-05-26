007 First Light: IOI holt Social-Media-Star Khaby Lame ins James-Bond-Abenteuer

Khaby Lame gehört zum Cast von 007 First Light und begleitet James Bond auf seiner Mission.

Ein weiterer Darsteller für 007 First Light wurde offiziell bestätigt. Social-Media-Star Khaby Lame wird im kommenden James-Bond-Abenteuer eine Rolle übernehmen.

Wie bekannt gegeben wurde, begegnen Spieler der Figur während eines Abschnitts der Handlung in Vietnam. Weitere Details zu seiner Rolle innerhalb der Geschichte wurden bislang nicht veröffentlicht.

Die Ankündigung unterstreicht den internationalen Ansatz des Spiels, das James Bond auf eine globale Mission führt. Dabei begleitet die Kampagne die Entwicklung des jungen Agenten auf seinem Weg zur legendären 007-Bezeichnung.

Unter dem Motto „Earn The Number“ erzählt das Spiel die Ursprungsgeschichte eines noch unerfahrenen Bond, der sich seinen Ruf erst verdienen muss. Verschiedene Schauplätze rund um den Globus sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Mit der Verpflichtung von Khaby Lame erweitert Entwickler IO Interactive den Cast um eine der weltweit bekanntesten Social-Media-Persönlichkeiten. Der Influencer verfügt über Hunderte Millionen Follower auf verschiedenen Plattformen und zählt zu den bekanntesten Internet-Stars der Gegenwart.

You will meet a familiar face in Vietnam. Khaby Lame joins the cast of 007 First Light and is part of a globetrotting adventure as James Bond sets out to #EarnTheNumber. Pre-order now and get a Free Deluxe Edition Upgrade.https://t.co/TYuWmcA0nA@KhabyLame #007FirstLight… pic.twitter.com/j4bONVhvmx — 007 First Light (@007GameIOI) May 25, 2026