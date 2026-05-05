007 First Light: IOI positioniert sich klar gegen KI-Einsatz im neuen James Bond-Spiel

IO Interactive hat bestätigt, dass im kommenden Titel 007 First Light keinerlei generative KI eingesetzt wird. Damit grenzt sich das Studio bewusst von aktuellen Branchentrends ab, bei denen KI zunehmend in kreativen Prozessen genutzt wird.
Art Director Rasmus Poulsen erklärte, dass das Spiel zwar thematisch moderne Technologien wie künstliche Intelligenz und deren Einfluss auf Sicherheitsstrukturen aufgreift, die eigentliche Entwicklung jedoch vollständig ohne entsprechende KI-Tools erfolgt. Dabei betonte er auch, dass man aktuellen Hypes mit Vorsicht begegnen sollte und nicht jede technologische Entwicklung automatisch als Fortschritt betrachtet werden müsse.
Das Studio positioniert sich damit klar in einer wachsenden Debatte innerhalb der Spieleindustrie, in der viele Entwickler über Chancen und Risiken generativer KI diskutieren.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Solange das Spiel Spaß macht, kann mir das egal sein.
Sagen wir es so… es macht sich momentan in der Presse ganz gut, wenn man sich entweder als innovativ darstellt, indem man KI nutzt… oder indem man sich als edgy und kreativ darstellt, indem man auf KI gezielt verzichten will.
KI hat ihre Vorteile und es geht darum, sie einfach aus kreativen Gestaltungsprozessen raus zu halten. Aber man muss sie auch nicht verteufeln.
Ist wie mit CGI in Filmen. An den richtigen Stellen eingesetzt, kann es das Werk abrunden und auf eine höhere Stufe heben. Wenn man es falsch macht oder übertreibt, dann hat man ein seelenloses austauschbares Werk, das keiner braucht.
Hat jemand gefragt, oder erzählt der Herr Poulsen nur etwas aus dem Nähkästchen? Die Leute wollen ein gutes Videospiel, wie es Zustande kommt interessiert nur ein paar Freaks. KI ist Teil unseres Lebens und wird auch nicht mehr verschwinden, fertig. Wer sich ständig dagen positioniert wird auf Dauer nicht bestehen können und die Spieler werden einfach weiter ziehen.
Es gibt keine nämlich extra Cudos für das Merkmal: „KI Free“
Ist wohl gerade die Übergangsphase, weil Spiele die schon ewig in der Entwicklung sind, noch ohne KI auskommen. Das wird gerne als besonderes Qualitätsmerkmal aufgeführt, siehe Crimson Desert und GTA6. Crimson Desert musste schon zurück rudern, weil irgendeine Textur von der KI ausgewählt wurde. Ja gut, wenns schön macht!
KI wäre auch zu logisch. Das Spiel orientiert sich bestimmt an den Filmen und Logik war dort nie ein Thema.
Für mich ist KI eine riesige Chance für die Videospielbranche. Dass große Studios das fürchten, ist für mich klar. Denn so bekommen zukünftig funktionierende 20er-Teams immer bessere Spiele produziert, die qualitativ näher an AA- und AAA-Titel rankommen können.
Wie jede Technologie ist KI Segen und Fluch zugleich.
Es kommt immer drauf an für was sie eingesetzt wird und wo die roten Schranken sind.
Vermeiden kann es sowieso niemand mehr. KI ist auf dem Vormarsch und z.T. freue Ich mich sogar drauf (auch wenn es manchmal schon echt gruselig ist, wie KI mit einem bereits kommunizieren kann).
Ich hol mir mittlerweile regelmäßig Tipps oder Rückversicherungen, wenn ich mal nicht so weit in der gerade benötigten Materie bin und ich muss echt sagen, einfach nur krass was da rauskommt (natürlich muss man auch selbst den Verstand einschalten und nicht blind drauf los machen). Keine Ahnung wie lange ich sonst recherchieren hätte müssen für die ganzen Dinge und bisher war alles super.
Einzig was mir aufgefallen ist, bei längeren Konversationen wird die KI gerne mal ungenau oder bringt Dinge Durcheinander und schlägt einem dann gerne mal falsche Dinge vor, die einfach so nicht stimmen…
Darum auch den Grips dazu einschalten.