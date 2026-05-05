007 First Light: IOI positioniert sich klar gegen KI-Einsatz im neuen James Bond-Spiel

IO Interactive hat bestätigt, dass im kommenden Titel 007 First Light keinerlei generative KI eingesetzt wird. Damit grenzt sich das Studio bewusst von aktuellen Branchentrends ab, bei denen KI zunehmend in kreativen Prozessen genutzt wird.

Art Director Rasmus Poulsen erklärte, dass das Spiel zwar thematisch moderne Technologien wie künstliche Intelligenz und deren Einfluss auf Sicherheitsstrukturen aufgreift, die eigentliche Entwicklung jedoch vollständig ohne entsprechende KI-Tools erfolgt. Dabei betonte er auch, dass man aktuellen Hypes mit Vorsicht begegnen sollte und nicht jede technologische Entwicklung automatisch als Fortschritt betrachtet werden müsse.

Das Studio positioniert sich damit klar in einer wachsenden Debatte innerhalb der Spieleindustrie, in der viele Entwickler über Chancen und Risiken generativer KI diskutieren.