007 First Light: Ist kein Hitman-Reskin beteuern die Entwickler

In einem aktuellen Interview haben die Entwickler von 007 First Light klargestellt, dass das kommende James-Bond-Spiel nicht einfach eine Neuauflage der Hitman-Reihe mit anderer Optik ist.

Senior Licensing Producer Theuns Smit erklärte, dass sich das Projekt in vielen Aspekten unterscheidet und von Beginn an als eigenständiges Spielerlebnis konzipiert wurde.

Seit der Ankündigung hat sich das Entwicklerteam deutlich vergrößert und um neue Fachkräfte erweitert, die frische Perspektiven und spezielles Know-how einbringen.

Dabei stützt sich IO Interactive weiterhin auf seine 25-jährige Erfahrung, legt den Fokus jedoch auf ein Bond-typisches Spielerlebnis mit eigenen Mechaniken und Erzählstrukturen.

Eine der größten Herausforderungen war die Implementierung glaubwürdiger und zugleich spaßiger Fahrsequenzen. Um dies zu erreichen, wurden Entwickler mit spezieller Expertise in Fahrzeugphysik, Balancing und Steuerung ins Team geholt. Ziel war es, ein Fahrgefühl zu schaffen, das sowohl spannend und authentisch als auch zugänglich für ein breites Publikum ist.

Mit 007 First Light möchte IO Interactive somit ein eigenständiges Action- und Spionageabenteuer bieten, das sich klar von Hitman abhebt und die charakteristischen Elemente der James-Bond-Welt in den Mittelpunkt stellt.