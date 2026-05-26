007 First Light: Kein Preload auf Steam und Xbox bestätigt

Wenige Stunden vor dem Start von 007 First Light hat Entwickler IO Interactive bestätigt, dass es auf Steam und Xbox keinen Preload geben wird. Lediglich Spieler auf PlayStation können das Spiel bereits vor dem offiziellen Release herunterladen.

Die Entscheidung bedeutet, dass Nutzer auf PC und Xbox erst zum Launch mit dem Download beginnen können. Vor allem bei langsameren Internetverbindungen könnte dies zu einer längeren Wartezeit führen, bevor das neue James-Bond-Abenteuer gespielt werden kann.

Einen offiziellen Grund für den Verzicht auf den Preload hat IO Interactive bislang nicht genannt. In der Community wird jedoch spekuliert, dass mögliche Sicherheitsaspekte eine Rolle spielen könnten. Vorabdownloads auf dem PC gelten häufig als potenzielle Quelle für Datamining oder vorzeitige Dateianalysen, die zu Leaks führen können.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema zuletzt durch die Integration von Denuvo DRM in die Steam-Version. Auch dies wird von Teilen der Community als Hinweis gewertet, dass der Schutz vor Piraterie und unerlaubter Verbreitung für den Entwickler eine hohe Priorität besitzt.

Allerdings handelt es sich dabei um Spekulationen. Eine offizielle Bestätigung, dass der fehlende Preload auf Steam und Xbox mit Piraterie oder Leaks zusammenhängt, gibt es derzeit nicht.

Bemerkenswert ist zudem, dass bereits vor der Veröffentlichung erste Informationen und Inhalte aus vorzeitig ausgelieferten PlayStation 5-Versionen im Internet aufgetaucht sind. Trotz der exklusiven Preload-Möglichkeit auf Sonys Plattform konnten Leaks damit offenbar nicht vollständig verhindert werden.