007 First Light: Korrigierte PC-Systemanforderungen veröffentlicht

007 First Light passt PC‑Anforderungen an – neues Update korrigiert empfohlene Specs.

Zum kommenden Agentenabenteuer 007 First Light gibt es eine Aktualisierung der technischen Anforderungen für PC‑Spieler.

Nachdem in der vergangenen Woche erstmals die minimalen und empfohlenen Spezifikationen veröffentlicht wurden, haben die Entwickler nun eine überarbeitete Fassung bereitgestellt. Die neue Übersicht ersetzt die bisherigen Angaben und enthält mehrere Korrekturen, darunter eine Anpassung des empfohlenen Arbeitsspeichers, der nun bei 16 GB liegt.

Die Entwickler reagieren damit auf interne Tests und Optimierungen, die seit der ersten Veröffentlichung der Daten vorgenommen wurden. Die neue Übersicht fasst alle relevanten Anforderungen zusammen und bildet die Grundlage für die finale PC‑Version des Spiels.

Mit der Anpassung der Spezifikationen rückt 007 First Light einen Schritt näher an seinen Release, während PC‑Spieler nun klarer einschätzen können, welche Komponenten für die moderne Bond‑Inszenierung erforderlich sind.

  1. Rotten 94585 XP Posting Machine Level 2 | 15.01.2026 - 22:00 Uhr

    Ein Grund das ik et nicht auf dem PC spielen würde 😅 vielleicht über bossteroid ✌🏻 bisher is der neue Bond nit bei mir angenommen 🤜🏻

    0
  3. Ralle89 66140 XP Romper Domper Stomper | 15.01.2026 - 22:06 Uhr

    Das Problem habe ich zum Glück nicht auf Xbox läuft es dann ohne das ich auf system Anforderungen achten muss 😁

    0
  5. oldGamer 152080 XP God-at-Arms Bronze | 15.01.2026 - 23:09 Uhr

    Ich glaub das dürfte das einzige Gute an der RAM-Krise sein. Entwickler müssen endlich mal ihre Spiele aufpolieren weil sich neue Hardware schlechter verkauft 🙂

    0

