007 First Light: Kritikerlob mit Top-Wertungen kurz vor Release

Mit 007 First Light liegen die ersten Testwertungen vor, die dem neuen James-Bond-Spiel einen starken Start kurz vor dem Release bescheinigen.

Auf Metacritic erreicht der Titel aktuell einen Score von 88 Punkten, während OpenCritic bei 89 liegt. Damit positioniert sich das Spiel im oberen Wertungsbereich internationaler AAA-Releases.

Ein Blick auf den Medaillenspiegel zeigt durchweg positive Kritiken. Mehrere Medien vergeben Höchstwertungen, darunter Windows Central mit 10/10 sowie ComicBook mit 100/100. Auch SECTOR.sk und ComingSoon.net bewerten mit jeweils 9,5 von 10 Punkten.

Weitere starke Bewertungen kommen unter anderem von Xbox Achievements (92/100), DualShockers und DayOne (je 9/10). Selbst die niedrigeren Wertungen bewegen sich konstant im guten Bereich, etwa von GameRant, CGMagazine und Eurogamer mit jeweils 8/10.

Die breite Zustimmung deutet auf eine insgesamt hohe Qualität hin, auch wenn sich einzelne Unterschiede in der Detailbewertung zeigen. Insgesamt bestätigt sich damit ein klar positives Kritikerbild unmittelbar vor Veröffentlichung.

007 First Light – Medaillenspiegel

Windows Central 10/10

ComicBook 100/100

SECTOR.sk 9,5/10

ComingSoon.net 9,5/10

Xbox Achievements 92/100

DualShockers 9/10

DayOne 9/10

GAMES.CH 86/100

Worth Playing 8,5/10

GameRant 8/10

CGMagazine 8/10

Gamereactor UK 8/10

Eurogamer 8/10

Wertungen 5/5

VGC 5/5