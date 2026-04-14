007 First Light: Leak zeigt angeblich massive Story-Spoiler und Endgame-Szenen

007: First Light steht im Mittelpunkt eines massiven Leak-Vorfalls, nachdem ein Sicherheitsproblem beim indonesischen Game Rating System (IGRS) angeblich dazu geführt hat, dass interne Prüfmaterialien öffentlich zugänglich waren.

Laut Berichten sollen dabei über eine Stunde Gameplay-Material aus dem noch unveröffentlichten Bond-Titel ungewollt im Netz aufgetaucht sein. Das Material soll dabei auch Story-Inhalte enthalten, die offenbar bis hin zum Ende des Spiels reichen könnten.

Das Spiel, entwickelt von IO Interactive, wird als Origin-Story rund um einen jungen James Bond beschrieben, der sich auf eine MI6-Mission begibt, die ihn zum 00-Agenten machen soll. Durch den Leak könnten zentrale Handlungsentwicklungen nun frühzeitig bekannt geworden sein.

Neben 007: First Light sollen laut Berichten auch weitere noch nicht veröffentlichte Spiele betroffen sein, darunter Projekte von großen Publishern wie Bandai Namco Entertainment sowie weitere Titel, die in den geleakten Daten auftauchen.

Zusätzlich wird berichtet, dass im Zuge des Vorfalls auch Entwicklerdaten, darunter tausende E-Mail-Adressen, ungewollt offengelegt worden sein könnten. Offizielle Bestätigungen der beteiligten Unternehmen liegen hierzu bisher nicht vor.

Der Vorfall zeigt erneut die Risiken, die entstehen können, wenn interne Spielmaterialien im Rahmen von Rating-Prozessen unsicher verarbeitet oder geteilt werden.