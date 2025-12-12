007 First Light: Lenny Kravitz als Bond-Bösewicht bestätigt

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben bekanntgegeben, dass Lenny Kravitz in 007 First Light als The Pirate King Bawma auftritt. Der Grammy-Preisträger steuert erstmals seine Stimme und sein Aussehen für eine Videospielrolle bei.

Bawma ist der charismatische, unberechenbare Anführer eines mächtigen Schwarzmarkt-Waffenhandels und fungiert in Bonds Mission als Figur, die zwischen Verbündeten und Gegnern changiert.

Der Titel setzt auf klassische 007-Action, Spionage-Gameplay und narrative Tiefe, in der Spieler in das Universum von James Bond eintauchen, mit neuen Gegenspielern, Missionen und taktischen Herausforderungen. 007 First Light erscheint am 27. März 2026 und soll Fans sowohl auf Konsolen als auch auf PC fesselnde Stealth- und Action-Mechaniken bieten.