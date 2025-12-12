007 First Light: Lenny Kravitz als Bond-Bösewicht bestätigt

6 Autor: , in News / 007 First Light
Übersicht
Image: IO Interactive A/S

Lenny Kravitz als Bond-Bösewicht! 007 First Light enthüllt den charismatischen Piratenkönig!

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben bekanntgegeben, dass Lenny Kravitz in 007 First Light als The Pirate King Bawma auftritt. Der Grammy-Preisträger steuert erstmals seine Stimme und sein Aussehen für eine Videospielrolle bei.

Bawma ist der charismatische, unberechenbare Anführer eines mächtigen Schwarzmarkt-Waffenhandels und fungiert in Bonds Mission als Figur, die zwischen Verbündeten und Gegnern changiert.

Der Titel setzt auf klassische 007-Action, Spionage-Gameplay und narrative Tiefe, in der Spieler in das Universum von James Bond eintauchen, mit neuen Gegenspielern, Missionen und taktischen Herausforderungen. 007 First Light erscheint am 27. März 2026 und soll Fans sowohl auf Konsolen als auch auf PC fesselnde Stealth- und Action-Mechaniken bieten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu 007 First Light

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Hattori Hanzo 30460 XP Bobby Car Bewunderer | 12.12.2025 - 07:02 Uhr

    Direkt kein Bock mehr das Milchgesicht zu spielen. Gebt mir den Lenny Bösewichts Mode!

    0
  5. Katanameister 266000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.12.2025 - 07:39 Uhr

    Sieht auf jeden Fall aus wie ein moderner Pirat oder Schmuggler, guter Bösewicht im Gegensatz zum enttäuschenden, jungen Bond.

    0
  6. Dr Gnifzenroe 264785 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.12.2025 - 07:45 Uhr

    Muss mich den Vorrednern leider anschließen – Bond sieht wie ein Schuljunge aus.

    0

Hinterlasse eine Antwort