007 First Light: Mega-Leak enthüllt Schurken vor den Game Awards

Kurz vor den Game Awards 2025 sorgt ein weiterer Leak aus der Welt der Blockbuster-Games für Aufsehen.

In einem inzwischen gelöschten Beitrag des offiziellen 007-Kanals wurde bestätigt, dass Musikstar Lenny Kravitz eine zentrale Rolle im kommenden Action-Adventure 007 First Light übernimmt.

Der Sänger und Schauspieler verkörpert darin den Schurken Bawma, der sowohl optisch als auch stilistisch Kravitz’ realem Erscheinungsbild entspricht. Die Enthüllung verbreitete sich trotz der schnellen Löschung rasend schnell im Netz und löste intensive Diskussionen in der Gaming-Community aus.

Laut dem geleakten Text steigt Bawma in 007 First Light als skrupelloser Gegenspieler von James Bond auf. Er stammt aus einfachen Verhältnissen, hat sich in der kriminellen Unterwelt ein eigenes Königreich aufgebaut und gilt als größter Schwarzmarkt-Händler der westlichen Hemisphäre.

Die Figur wird als charismatisch und zugleich unberechenbar beschrieben – eine Kombination, die perfekt in das Spionage-Setting von First Light passt und die Story um neue dramaturgische Facetten erweitert.

Der begleitende Clip, ebenfalls gelöscht, zeigte Bond gefesselt über einer Grube voller Krokodile, was eindeutig bestätigt, dass Bawma als Antagonist des Spiels auftritt.

Fans spekulieren jetzt bereits darüber, wie groß Bawmas Einfluss auf den Verlauf der Kampagne sein wird und ob Kravitz’ Rolle weitere bekannte Namen ins Bond-Gaming-Universum von 007 First Light zieht.