007 First Light: Mit Xbox Play Anywhere plattformübergreifend spielbar

Autor: , in News / 007 First Light
Image: IO Interactive A/S

007 First Light startet 2026 mit voller Play‑Anywhere‑Power und ist auf Xbox und Wndows-PC spielbar.

Mit dem Release am 27. Mai 2026 erweitert 007 First Light seine Reichweite und erscheint zusätzlich über Xbox Play Anywhere. Der Titel setzt damit auf vollständige Flexibilität, sodass ihr eure Fortschritte nahtlos zwischen PC und Konsole mitnehmen könnt.

Die Veröffentlichung rückt eine moderne Ursprungsgeschichte des Agenten ins Zentrum, die den Weg zur ikonischen Nummer neu interpretiert.

Die Entscheidung für Play Anywhere unterstreicht den Anspruch, das Abenteuer ohne technische Grenzen zugänglich zu machen und Spielern durch nur einen Kauf auf zwei Plattformen mehr Freiheiten zu geben.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Kommentare

  Katsuno221 | 20.01.2026 - 15:22 Uhr

    Schade wieder nicht in der Xcloud.
    Play Anywhere wäre für mich der gamechanger, aber nur wenn ich mich auf eine xcloud Version verlassen kann.
    Aber bei dem Spiel warte ich eh noch , gibt viel zu viel zu tun, eventuell kommt es ja auch später mal unter eigene Spiele streamen und dann schlag ich im sale zu.

    0
  AnCaptain4u | 20.01.2026 - 15:30 Uhr

    Ich schiele ja eher auf eine physische Version (wenn das Basegame auch wirklich vollständig auf Disk ist), da bringt mir PlayAnywhere und Co leider absolut nichts.

    0
  Ralle89 | 20.01.2026 - 15:40 Uhr

    Habe ja nur ne Xbox deswegen nutze ich das Play Anyehere nicht 😅

    0
  DrFreaK666 | 20.01.2026 - 15:46 Uhr

    Wenn es wieder Probleme mit FSR4 gibt, dann kaufe ich es bei Steam und nicht im MS-Store

    0
    DrFreaK666 | 20.01.2026 - 16:09 Uhr
Antwort auf Katanameister
      Antwort auf Katanameister

      MS sollte aber dafür sorgen, dass die Spiele im Store von der AMD-Software erkannt wird, damit man FSR3.1 zu FSR4 erweitern kann.
      Davon profitiert in Zukunft sicherlich dann auch die nächste Xbox

      0
        DrFreaK666 | 20.01.2026 - 17:22 Uhr
Antwort auf Katanameister
          Antwort auf Katanameister

          Die nächste Xbox basiert auf AMD-Hardware. Mein PC basiert auf AMD-Hardware. Ich kann kein FSR4 wählen, wenn das Spiel beim MS Store gekauft wurde (z.B. Oblivion Remastered).
          Wüsste nicht wieso es dann bei der Xbox keine Probleme geben sollte

          0
  oldGamer | 20.01.2026 - 16:49 Uhr

    Finde ich persönlich gut das immer mehr Titel dazu kommen. Steam ist zwar durch keys immer noch deutlich billiger bei den Spielepreisen aber durch das Feature hat man immerhin die freie Wahl wo man spielen will.
    Jetzt müssten die Spielepreise nur noch nen ticken runter gehen und den „Konsolenaufschlag“ verlieren und dann wäre es fast perfekt 🙂

    0

