007 First Light: Mit Xbox Play Anywhere plattformübergreifend spielbar

007 First Light startet 2026 mit voller Play‑Anywhere‑Power und ist auf Xbox und Wndows-PC spielbar.

Mit dem Release am 27. Mai 2026 erweitert 007 First Light seine Reichweite und erscheint zusätzlich über Xbox Play Anywhere. Der Titel setzt damit auf vollständige Flexibilität, sodass ihr eure Fortschritte nahtlos zwischen PC und Konsole mitnehmen könnt.

Die Veröffentlichung rückt eine moderne Ursprungsgeschichte des Agenten ins Zentrum, die den Weg zur ikonischen Nummer neu interpretiert.

Die Entscheidung für Play Anywhere unterstreicht den Anspruch, das Abenteuer ohne technische Grenzen zugänglich zu machen und Spielern durch nur einen Kauf auf zwei Plattformen mehr Freiheiten zu geben.