007 First Light: Mit Xbox Play Anywhere plattformübergreifend spielbar

Mit dem Release am 27. Mai 2026 erweitert 007 First Light seine Reichweite und erscheint zusätzlich über Xbox Play Anywhere. Der Titel setzt damit auf vollständige Flexibilität, sodass ihr eure Fortschritte nahtlos zwischen PC und Konsole mitnehmen könnt.
Die Veröffentlichung rückt eine moderne Ursprungsgeschichte des Agenten ins Zentrum, die den Weg zur ikonischen Nummer neu interpretiert.
Die Entscheidung für Play Anywhere unterstreicht den Anspruch, das Abenteuer ohne technische Grenzen zugänglich zu machen und Spielern durch nur einen Kauf auf zwei Plattformen mehr Freiheiten zu geben.
Die drei Leute die es kaufen wird es auch nicht jucken
Schade wieder nicht in der Xcloud.
Play Anywhere wäre für mich der gamechanger, aber nur wenn ich mich auf eine xcloud Version verlassen kann.
Aber bei dem Spiel warte ich eh noch , gibt viel zu viel zu tun, eventuell kommt es ja auch später mal unter eigene Spiele streamen und dann schlag ich im sale zu.
Ich schiele ja eher auf eine physische Version (wenn das Basegame auch wirklich vollständig auf Disk ist), da bringt mir PlayAnywhere und Co leider absolut nichts.
Habe ja nur ne Xbox deswegen nutze ich das Play Anyehere nicht 😅
Wenn es wieder Probleme mit FSR4 gibt, dann kaufe ich es bei Steam und nicht im MS-Store
Je mehr Titel im Programm sind desto besser.
MS sollte aber dafür sorgen, dass die Spiele im Store von der AMD-Software erkannt wird, damit man FSR3.1 zu FSR4 erweitern kann.
Davon profitiert in Zukunft sicherlich dann auch die nächste Xbox
Sollte eigentlich kein Problem sein, keine Ahnung ob Microsoft sich jemals dazu geäußert hat 🤔.
Die nächste Xbox basiert auf AMD-Hardware. Mein PC basiert auf AMD-Hardware. Ich kann kein FSR4 wählen, wenn das Spiel beim MS Store gekauft wurde (z.B. Oblivion Remastered).
Wüsste nicht wieso es dann bei der Xbox keine Probleme geben sollte
Finde ich persönlich gut das immer mehr Titel dazu kommen. Steam ist zwar durch keys immer noch deutlich billiger bei den Spielepreisen aber durch das Feature hat man immerhin die freie Wahl wo man spielen will.
Jetzt müssten die Spielepreise nur noch nen ticken runter gehen und den „Konsolenaufschlag“ verlieren und dann wäre es fast perfekt 🙂