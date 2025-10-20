007 First Light: Mögliche Sängerin des Titellieds enthüllt

Die Titellieder der James-Bond-Filme waren schon immer ein Markenzeichen der Reihe. Sie spiegeln nicht nur den Zeitgeist ihrer Entstehung wider, sondern prägen auch die Atmosphäre des jeweiligen Films. Oft werden sie von renommierten Künstlern interpretiert.

Für das Videospiel 007 First Light könnte die Grammy nominierte Sängerin Lana Del Ray den Titelsong performen.

Grund zu der Annahme ist ein Eintrag bei der amerikanischen Verwertungsgesellschaft ASCAP, wie ein User auf Reddit entdeckte. Gelistet ist dort ein neuer Song mit der Bezeichnung „First Light“. Als Schreiberin ist der bürgerliche Name der Künstlerin, Elizabeth Grant, eingetragen.

Ob die Sängerin das Titellied tatsächlich beisteuert oder es sich nur um eine neue Single mit dem zufällig gleichen Namen wie dem Videospiel handelt, wird sich spätestens zum Release von 007 First Light am 27. März 2026 aufklären.