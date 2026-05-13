007 First Light: Nach dem FPS-Backlash reagiert das Studio jetzt öffentlich

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Image: IO Interactive A/S

Nach Kritik an der Framerate hebt 007 First Light jetzt seine 60-FPS-Performance hervor. Zumindest auf der PS5 Pro.

007 First Light sorgt erneut für Diskussionen, nachdem die Entwickler jetzt ausdrücklich bestätigt haben, dass das Spiel auf der PlayStation 5 Pro mit 60 FPS läuft. Details zur Auflösung auf weiteren Plattformen wurden bisher nicht genannt.

Besonders auffällig ist dabei der direkte Bezug auf ältere Diskussionen rund um die technische Performance des Spiels. Bereits im September 2025 gab es Kritik und Debatten innerhalb der Community rund um das Thema Framerate, nachdem Aussagen zu „007 FPS“ für Aufmerksamkeit gesorgt hatten.

„007 FPS, sagten sie im September… Es freut uns, vorzuführen, dass 007 FIRST LIGHT mit 60 FPS auf der PS5 Pro läuft.“

Mit dem aktuellen Beitrag scheint das Studio nun bewusst auf diese Diskussionen zu reagieren. In der neuen Präsentation wird die 60-FPS-Performance auf der PS5 Pro klar hervorgehoben und offensiv kommuniziert.

Zusätzlich startet parallel die Vorbestellerphase des Spiels. Käufer erhalten dabei ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition.

Die Veröffentlichung von 007 First Light ist für den 27. Mai geplant. Spieler können den kommenden James-Bond-Titel auf mehreren Plattformen erleben, wobei die Entwickler aktuell besonders die technische Performance der PS5-Pro-Version hervorheben.

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29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1265730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.05.2026 - 09:19 Uhr

    Werde diesen FPS-Fetischismus nie verstehen. Spiele ja aktuell Star Wars Outlaws, und das mit 30 FPS. Macht auch so unfassbar viel Spaß. Ich finde ja andere Merkmale eines Spiels viel wichtiger. Atmosphäre, Soundtrack, Story etc.

    1
    • Direwolf 1800 XP Beginner Level 1 | 13.05.2026 - 09:30 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Hängt halt in meinen Augen oft vom Spiel selbst ab.
      Ego Shooter brauchen mittlerweile 60 FPS. Vor allem schnelle wie DOOM.
      Storygetriebene Spiele wie Alan Wake 2 spiele ich auch nur mit 30 FPS, reicht völlig und das etwas bessere Stück Grafik ist es bei solchen Spielen definitiv wert.

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      • Robilein 1265730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.05.2026 - 09:35 Uhr
        Antwort auf Direwolf

        Ja ok, Rennspiele sind da eine Ausnahme. Die sind in der Tat viel besser mit 60 FPS. Da hast du schon recht. Aber sonst rocken Spiele auch in 30 FPS.

        0
    • ObitheWan 45320 XP Hooligan Treter | 13.05.2026 - 09:33 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Outlaws hat einen exzellenten 40 FPS Mode – falls ein 120hz TV vorhanden ist, dann wäre dieser Modus die beste Wahl. Ich persönlich kann den Unterschied zwischen 40 und 60 fps nicht wahrnehmen – wirkt beides sehr flüssig.

      0
      • Robilein 1265730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.05.2026 - 09:38 Uhr
        Antwort auf ObitheWan

        Ach da ist ein 40 FPS Patch erschienen? Sehr cool. Das wäre doch der perfekte Kompromiss, wie bei Starfield. Danke dir, später werde ich das gleich als erstes testen, entsprechender TV ist ja vorhanden.

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    • FaMe 166325 XP First Star Gold | 13.05.2026 - 09:34 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Star Wars Outlaw ist für mich ein großartiges Spiel gewesen. Hatte sehr viel Spaß in allen Bereichen. Und Nix ist großartig. Das zweite DLC war höchstens etwas schwach gegenüber den ersten DLC

      0
      • Robilein 1265730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.05.2026 - 09:40 Uhr
        Antwort auf FaMe

        Ja ich feiere ja Kay Vess total. Sie ist ein toller Charakter. Eine gerissene und schlagfertige Schlawinerin mit Herz. Der zweite DLC ist als nächstes dran, bin gespannt.

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    • Hattori Hanzo 42105 XP Hooligan Krauler | 13.05.2026 - 09:58 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Seh ich bisschen anders. Bin jetzt nicht der Grafik Fetischist, aber wenn man sich erst mal an 60 fps oder gar 120 fps gewöhnt hat dann ist die Umgewöhnung zurück auf 30 fps schon hart. Ich verzochte auch gerne auf Raytracing oder anderen Firlefanz wenn die fps dafür erreicht werden. Auch musste ich schon Spiele welche ich gekauft habe liegen lassen weil ich sie in 30 fps nicht zocken konnte, ist mir z.B. bei Starfield passiert. Später in 60 fps gings dann wunderbar.

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      • Robilein 1265730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.05.2026 - 10:39 Uhr
        Antwort auf Hattori Hanzo

        Das ist zum Beispiel etwas für das ich kein Verständnis habe. Das man deswegen ganze Spiele liegen lässt. Dann hätte ich einige tolle Spiele verpasst wenn mein Fokus so auf FPS wäre.

        Aber klar, ist eben dein Ding.

        0
    • GERxJOHNNY 84950 XP Untouchable Star 2 | 13.05.2026 - 10:00 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man kann sich auch wieder an die 30 fps gewöhnen. Der größte Unterschied ist mir bei GTA V aufgefallen. Das läuft auf den aktuellen Konsolen butterweich im Vergleich zu den alten Versionen

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      • Robilein 1265730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.05.2026 - 10:45 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Ich könnte jetzt ein 60 FPS Spiel auf der Series X zocken und gleich zur Xbox 360 switchen und dort zum Beispiel einen Shooter weiterzocken. Wäre kein Unterschied für mich.

        Oh ja, GTA V zeigt ganz gut wie stärkere Hardware so ein Spiel verbessern kann.

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    • Zockejedekonsole 63435 XP Romper Stomper | 13.05.2026 - 10:34 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ki
      Nein, das menschliche Auge kann weit mehr als 30 FPS wahrnehmen. Der Glaube, dass das biologische Sehvermögen bei 30 oder 60 Bildern pro Sekunde limitiert ist, ist ein weit verbreiteter, wissenschaftlich widerlegter Mythos.

      Ein „30 FPS Lampentest“ (Framerate-Test) dient dazu, die Flüssigkeit von Videos, Spielen oder Displays bei 30 Bildern pro Sekunde visuell zu überprüfen.

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      • Robilein 1265730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.05.2026 - 10:41 Uhr
        Antwort auf Zockejedekonsole

        Mein Kommentar ist nicht auf das wissenschaftliche bezogen sondern das meinem Empfinden nach ein zu großer Fokus auf die FPS gelegt wird. Die FPS machen nicht unbedingt gute Spiele. Von daher.

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      • Zockejedekonsole 63435 XP Romper Stomper | 13.05.2026 - 10:41 Uhr
        Antwort auf Zockejedekonsole

        Der Lampentest trifft auch für das Menschliche Auge zu. Man nimmt eine Lampe die 60 mal in der Sekunde an und aus geht.
        60 Främsler sehen ein Flackern.
        30 Främsler sehen die Lampe immer am Leuchten.

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    • Ash2X 336140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.05.2026 - 11:06 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich für meinen Teil verzichte lieber auf das Spiel als mir den ruckeligen Murks zu geben und behaupte jeder Entwickler der es in 2026 nicht schafft einen Standard bei Spielen aus den 80ern und 90ern zu halten veröffentlicht ein unfertiges Produkt welches nicht mein Geld wert ist.
      Und nein, weder Optik, Sound noch sonstewas sind eine Entschuldigung dafür weil es sich immer ausnahmslos negativ auf die Spielerfahrung auswirkt.
      Das die meisten Entwickler dabei auch noch einen richtig miesen Job machen ist auch nicht hilfreich.

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      • Robilein 1265730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.05.2026 - 11:53 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        Ok krass, das ist doch sehr drastisch finde ich. Aber wenn’s deine Spieleerfahrung stört dann ist das für dich am besten so. Die FPS sind bei mir irgendwo ganz ganz unten bei Spieleerfahrung🤣🤣🤣

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  2. 2run 37040 XP Bobby Car Raser | 13.05.2026 - 09:19 Uhr

    Auf der Base PS5 soll es auch 60fps haben, denke mal auf der Xbox Version wird es aehnlich sein.

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    • Ash2X 336140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.05.2026 - 10:42 Uhr
      Antwort auf 2run

      Mir wäre kein Titel bekannt der auf PS5 Pro 60FPS schafft und den anderen nicht.

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      • 2run 37040 XP Bobby Car Raser | 13.05.2026 - 11:11 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        CPU ist ja so oder so die selbe hat nur nen kleinen GPU push und halt AI Features fuer Upscaling.

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  3. F-A-B-I-A-N 4750 XP Beginner Level 2 | 13.05.2026 - 09:21 Uhr

    Hitman lief immer gut auf Konsolen. Auch wenn man ballerte. iO Interactive liefert garantiert ab.

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  4. Katanameister 424280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 13.05.2026 - 09:34 Uhr

    Die Entwickler könnten auch einfach mal die Karten auf den Tisch legen und sich dazu äußern wie es auf den anderen Plattformen läuft.

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  5. faktencheck 193120 XP Grub Killer Elite | 13.05.2026 - 09:35 Uhr

    Unabhängig von den FpS. Die im Video gezeigte Sequenz war hoffentlich auf Schwierigkeitsgrad „Kindergarten“. Anders kann ich mir das permanente Daneben schießen nicht erklären.

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  6. GERxJOHNNY 84950 XP Untouchable Star 2 | 13.05.2026 - 09:57 Uhr

    Also auf der Pro kann man das ja wohl auch erwarten. Gerade bei Rennspielen und Shootern sind mir 60fps wichtig

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  9. LordHelmchenHL 2105 XP Beginner Level 1 | 13.05.2026 - 11:09 Uhr

    Spätestens beim Release wissen wir Bescheid. Ich sehe das aber eher so wie Robilein – ein gutes Spiel funktioniert auch mit 30 FPS.

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  10. CodeX 57070 XP Nachwuchsadmin 7+ | 13.05.2026 - 11:45 Uhr

    Alles unter 60 fps wäre bei dem Spiel auch schon bisschen lächerlich.
    Ich hoffe immer auf eine offene Framerate mit VRR.

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