007 First Light: Nach dem FPS-Backlash reagiert das Studio jetzt öffentlich

Nach Kritik an der Framerate hebt 007 First Light jetzt seine 60-FPS-Performance hervor. Zumindest auf der PS5 Pro.

007 First Light sorgt erneut für Diskussionen, nachdem die Entwickler jetzt ausdrücklich bestätigt haben, dass das Spiel auf der PlayStation 5 Pro mit 60 FPS läuft. Details zur Auflösung auf weiteren Plattformen wurden bisher nicht genannt.

Besonders auffällig ist dabei der direkte Bezug auf ältere Diskussionen rund um die technische Performance des Spiels. Bereits im September 2025 gab es Kritik und Debatten innerhalb der Community rund um das Thema Framerate, nachdem Aussagen zu „007 FPS“ für Aufmerksamkeit gesorgt hatten.

„007 FPS, sagten sie im September… Es freut uns, vorzuführen, dass 007 FIRST LIGHT mit 60 FPS auf der PS5 Pro läuft.“

Mit dem aktuellen Beitrag scheint das Studio nun bewusst auf diese Diskussionen zu reagieren. In der neuen Präsentation wird die 60-FPS-Performance auf der PS5 Pro klar hervorgehoben und offensiv kommuniziert.

Zusätzlich startet parallel die Vorbestellerphase des Spiels. Käufer erhalten dabei ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition.

Die Veröffentlichung von 007 First Light ist für den 27. Mai geplant. Spieler können den kommenden James-Bond-Titel auf mehreren Plattformen erleben, wobei die Entwickler aktuell besonders die technische Performance der PS5-Pro-Version hervorheben.

„007 FPS“ they said back in September…👀 Pleased to showcase 007 FIRST LIGHT is running at 60 FPS on PS5 Pro. Let us know on what platform will you play on May 27th? 👇 Pre-order now and get a free Deluxe Edition upgrade.https://t.co/TYuWmcA0nA#007FirstLight… pic.twitter.com/siYYT2S8R4 — 007 First Light (@007GameIOI) May 11, 2026