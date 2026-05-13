007 First Light: Nach dem FPS-Backlash reagiert das Studio jetzt öffentlich

007 First Light sorgt erneut für Diskussionen, nachdem die Entwickler jetzt ausdrücklich bestätigt haben, dass das Spiel auf der PlayStation 5 Pro mit 60 FPS läuft. Details zur Auflösung auf weiteren Plattformen wurden bisher nicht genannt.
Besonders auffällig ist dabei der direkte Bezug auf ältere Diskussionen rund um die technische Performance des Spiels. Bereits im September 2025 gab es Kritik und Debatten innerhalb der Community rund um das Thema Framerate, nachdem Aussagen zu „007 FPS“ für Aufmerksamkeit gesorgt hatten.
„007 FPS, sagten sie im September… Es freut uns, vorzuführen, dass 007 FIRST LIGHT mit 60 FPS auf der PS5 Pro läuft.“
Mit dem aktuellen Beitrag scheint das Studio nun bewusst auf diese Diskussionen zu reagieren. In der neuen Präsentation wird die 60-FPS-Performance auf der PS5 Pro klar hervorgehoben und offensiv kommuniziert.
Zusätzlich startet parallel die Vorbestellerphase des Spiels. Käufer erhalten dabei ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition.
Die Veröffentlichung von 007 First Light ist für den 27. Mai geplant. Spieler können den kommenden James-Bond-Titel auf mehreren Plattformen erleben, wobei die Entwickler aktuell besonders die technische Performance der PS5-Pro-Version hervorheben.
„007 FPS“ they said back in September…👀 Pleased to showcase 007 FIRST LIGHT is running at 60 FPS on PS5 Pro.
Let us know on what platform will you play on May 27th? 👇
Pre-order now and get a free Deluxe Edition upgrade.https://t.co/TYuWmcA0nA#007FirstLight… pic.twitter.com/siYYT2S8R4
— 007 First Light (@007GameIOI) May 11, 2026
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde diesen FPS-Fetischismus nie verstehen. Spiele ja aktuell Star Wars Outlaws, und das mit 30 FPS. Macht auch so unfassbar viel Spaß. Ich finde ja andere Merkmale eines Spiels viel wichtiger. Atmosphäre, Soundtrack, Story etc.
Hängt halt in meinen Augen oft vom Spiel selbst ab.
Ego Shooter brauchen mittlerweile 60 FPS. Vor allem schnelle wie DOOM.
Storygetriebene Spiele wie Alan Wake 2 spiele ich auch nur mit 30 FPS, reicht völlig und das etwas bessere Stück Grafik ist es bei solchen Spielen definitiv wert.
Ja ok, Rennspiele sind da eine Ausnahme. Die sind in der Tat viel besser mit 60 FPS. Da hast du schon recht. Aber sonst rocken Spiele auch in 30 FPS.
Outlaws hat einen exzellenten 40 FPS Mode – falls ein 120hz TV vorhanden ist, dann wäre dieser Modus die beste Wahl. Ich persönlich kann den Unterschied zwischen 40 und 60 fps nicht wahrnehmen – wirkt beides sehr flüssig.
Ach da ist ein 40 FPS Patch erschienen? Sehr cool. Das wäre doch der perfekte Kompromiss, wie bei Starfield. Danke dir, später werde ich das gleich als erstes testen, entsprechender TV ist ja vorhanden.
Star Wars Outlaw ist für mich ein großartiges Spiel gewesen. Hatte sehr viel Spaß in allen Bereichen. Und Nix ist großartig. Das zweite DLC war höchstens etwas schwach gegenüber den ersten DLC
Ja ich feiere ja Kay Vess total. Sie ist ein toller Charakter. Eine gerissene und schlagfertige Schlawinerin mit Herz. Der zweite DLC ist als nächstes dran, bin gespannt.
Seh ich bisschen anders. Bin jetzt nicht der Grafik Fetischist, aber wenn man sich erst mal an 60 fps oder gar 120 fps gewöhnt hat dann ist die Umgewöhnung zurück auf 30 fps schon hart. Ich verzochte auch gerne auf Raytracing oder anderen Firlefanz wenn die fps dafür erreicht werden. Auch musste ich schon Spiele welche ich gekauft habe liegen lassen weil ich sie in 30 fps nicht zocken konnte, ist mir z.B. bei Starfield passiert. Später in 60 fps gings dann wunderbar.
Das ist zum Beispiel etwas für das ich kein Verständnis habe. Das man deswegen ganze Spiele liegen lässt. Dann hätte ich einige tolle Spiele verpasst wenn mein Fokus so auf FPS wäre.
Aber klar, ist eben dein Ding.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man kann sich auch wieder an die 30 fps gewöhnen. Der größte Unterschied ist mir bei GTA V aufgefallen. Das läuft auf den aktuellen Konsolen butterweich im Vergleich zu den alten Versionen
Ich könnte jetzt ein 60 FPS Spiel auf der Series X zocken und gleich zur Xbox 360 switchen und dort zum Beispiel einen Shooter weiterzocken. Wäre kein Unterschied für mich.
Oh ja, GTA V zeigt ganz gut wie stärkere Hardware so ein Spiel verbessern kann.
Ki
Nein, das menschliche Auge kann weit mehr als 30 FPS wahrnehmen. Der Glaube, dass das biologische Sehvermögen bei 30 oder 60 Bildern pro Sekunde limitiert ist, ist ein weit verbreiteter, wissenschaftlich widerlegter Mythos.
Ein „30 FPS Lampentest“ (Framerate-Test) dient dazu, die Flüssigkeit von Videos, Spielen oder Displays bei 30 Bildern pro Sekunde visuell zu überprüfen.
Mein Kommentar ist nicht auf das wissenschaftliche bezogen sondern das meinem Empfinden nach ein zu großer Fokus auf die FPS gelegt wird. Die FPS machen nicht unbedingt gute Spiele. Von daher.
Der Lampentest trifft auch für das Menschliche Auge zu. Man nimmt eine Lampe die 60 mal in der Sekunde an und aus geht.
60 Främsler sehen ein Flackern.
30 Främsler sehen die Lampe immer am Leuchten.
Ich für meinen Teil verzichte lieber auf das Spiel als mir den ruckeligen Murks zu geben und behaupte jeder Entwickler der es in 2026 nicht schafft einen Standard bei Spielen aus den 80ern und 90ern zu halten veröffentlicht ein unfertiges Produkt welches nicht mein Geld wert ist.
Und nein, weder Optik, Sound noch sonstewas sind eine Entschuldigung dafür weil es sich immer ausnahmslos negativ auf die Spielerfahrung auswirkt.
Das die meisten Entwickler dabei auch noch einen richtig miesen Job machen ist auch nicht hilfreich.
Ok krass, das ist doch sehr drastisch finde ich. Aber wenn’s deine Spieleerfahrung stört dann ist das für dich am besten so. Die FPS sind bei mir irgendwo ganz ganz unten bei Spieleerfahrung🤣🤣🤣
Auf der Base PS5 soll es auch 60fps haben, denke mal auf der Xbox Version wird es aehnlich sein.
Außer auf der Series S vielleicht
Mir wäre kein Titel bekannt der auf PS5 Pro 60FPS schafft und den anderen nicht.
CPU ist ja so oder so die selbe hat nur nen kleinen GPU push und halt AI Features fuer Upscaling.
Hitman lief immer gut auf Konsolen. Auch wenn man ballerte. iO Interactive liefert garantiert ab.
Bei Hitman ballerst du aber deutlich weniger als bei einem James Bond Spiel
Die Entwickler könnten auch einfach mal die Karten auf den Tisch legen und sich dazu äußern wie es auf den anderen Plattformen läuft.
Unabhängig von den FpS. Die im Video gezeigte Sequenz war hoffentlich auf Schwierigkeitsgrad „Kindergarten“. Anders kann ich mir das permanente Daneben schießen nicht erklären.
Also auf der Pro kann man das ja wohl auch erwarten. Gerade bei Rennspielen und Shootern sind mir 60fps wichtig
007 FPS
Großartig 😂
Das werden die noch hinbekommen.
Spätestens beim Release wissen wir Bescheid. Ich sehe das aber eher so wie Robilein – ein gutes Spiel funktioniert auch mit 30 FPS.
Alles unter 60 fps wäre bei dem Spiel auch schon bisschen lächerlich.
Ich hoffe immer auf eine offene Framerate mit VRR.