007 First Light: Neuer Trailer erklärt die Regeln des Spionage-Handwerks

IO Interactive, der preisgekrönte Entwickler und Publisher hinter der weltweit gefeierten HITMAN-Reihe, und Amazon MGM Studios haben einen neuen Trailer zu 007 First Light veröffentlicht, der die zentralen Features des Spiels vorstellt.

Der neue Rules of Spycraft-Trailer zu 007 First Light zeigt, was es bedeutet, als moderner MI6-Rekrut zu agieren. Die 007-Nummer muss sich erst verdient werden: Spieler erleben eine neu interpretierte Origin-Story, in der jede Begegnung je nach Situation durch Schleichen, Bluffen oder im Kampf gemeistert werden kann.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC sowie im Sommer 2026 für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Wer 007 First Light vorbestellt, erhält ein kostenloses Upgrade auf die 007 First Light – Deluxe Edition, einschließlich 24 Stunden Early Access sowie exklusiver Ingame-Skins und Outfits.

Die 007 First Light – Specialist Edition wird exklusiv auf Amazon (Xbox, PlayStation 5, PC, Switch 2) angeboten und verfügt über eine auffällige und einzigartige Verpackung sowie ein exklusives Original-Outfit für Bond – den Classic Tux – für noch mehr Flair.

Den Rules of Spycraft-Trailer zu 007 First Light gibt es hier zu sehen: