007 First Light: Neuer Trailer erklärt die Regeln des Spionage-Handwerks

IO Interactive, der preisgekrönte Entwickler und Publisher hinter der weltweit gefeierten HITMAN-Reihe, und Amazon MGM Studios haben einen neuen Trailer zu 007 First Light veröffentlicht, der die zentralen Features des Spiels vorstellt.
Der neue Rules of Spycraft-Trailer zu 007 First Light zeigt, was es bedeutet, als moderner MI6-Rekrut zu agieren. Die 007-Nummer muss sich erst verdient werden: Spieler erleben eine neu interpretierte Origin-Story, in der jede Begegnung je nach Situation durch Schleichen, Bluffen oder im Kampf gemeistert werden kann.
007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC sowie im Sommer 2026 für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Wer 007 First Light vorbestellt, erhält ein kostenloses Upgrade auf die 007 First Light – Deluxe Edition, einschließlich 24 Stunden Early Access sowie exklusiver Ingame-Skins und Outfits.
Die 007 First Light – Specialist Edition wird exklusiv auf Amazon (Xbox, PlayStation 5, PC, Switch 2) angeboten und verfügt über eine auffällige und einzigartige Verpackung sowie ein exklusives Original-Outfit für Bond – den Classic Tux – für noch mehr Flair.
- 007 First Light Legacy Edition (Xbox) – 299,99 €
- 007 First Light Legacy Edition (PC) – 299,99 €
- 007 First Light Legacy Edition (PS5) – 299,99 €
Den Rules of Spycraft-Trailer zu 007 First Light gibt es hier zu sehen:
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Gameplay sieht immer besser und besser aus. Ich bin sehr gespannt, wie es sich spielen wird und ob Sie ihrem versprechen nach einem viel dynamischerem Bond-gerechten Stil nachkommen können (Stichwort „Forward Momentum“). Es sieht zumindest sehr gut aus im Video❤️ (Im Vergleich zum leider hässlichen Bond Charakterdesign😓)
Die Autoszenen gefallen mir echt gut, der Rest sieht eher nach oberer Mittelklasse aus.
Die Shooting-Szenen waren jetzt nicht so meins. Aber auf jeden Fall ein schöner Trailer, der einem einen guten Einblick gibt, was es so an Funktionen gibt.