007 First Light: Neues Bond-Spiel teurer als alle Hitman-Titel zusammen – Bericht

Das James-Bond-Spiel 007 First Light sorgt mit neuen Einschätzungen zum Entwicklungsbudget für Aufmerksamkeit. Laut aktuellen Angaben wird ein Budget von über 200 Millionen US-Dollar diskutiert.

Die Einschätzung basiert auf Aussagen von IO Interactive CEO Hakan Abrak, der die Kosten der bisherigen „Hitman“-Reihe grob einordnet. Dabei nennt er für „Hitman 2016“ rund 100 Millionen Dollar, „Hitman 2“ etwa 60 Millionen Dollar und „Hitman 3“ rund 20 Millionen Dollar. Insgesamt ergibt sich damit ein deutlich geringerer Gesamtumfang im Vergleich zum neuen Bond-Projekt.

Aus diesen Angaben wird abgeleitet, dass 007 First Light eine deutlich größere Investition darstellt als alle bisherigen Hitman-Spiele zusammen. Damit würde der Titel zu den bisher teuersten Projekten des Studios zählen.

Neben dem Budget wurde auch bestätigt, dass das Spiel auf langfristige Unterstützung ausgelegt ist. IO Interactive plant demnach, das Bond-Spiel als dauerhaft weiterentwickeltes Projekt zu betreiben, ähnlich wie bei modernen Live- oder Service-Strukturen im AAA-Bereich.