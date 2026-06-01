007 First Light: Neues Bond-Spiel teurer als alle Hitman-Titel zusammen – Bericht

Das James-Bond-Spiel 007 First Light sorgt mit neuen Einschätzungen zum Entwicklungsbudget für Aufmerksamkeit. Laut aktuellen Angaben wird ein Budget von über 200 Millionen US-Dollar diskutiert.
Die Einschätzung basiert auf Aussagen von IO Interactive CEO Hakan Abrak, der die Kosten der bisherigen „Hitman“-Reihe grob einordnet. Dabei nennt er für „Hitman 2016“ rund 100 Millionen Dollar, „Hitman 2“ etwa 60 Millionen Dollar und „Hitman 3“ rund 20 Millionen Dollar. Insgesamt ergibt sich damit ein deutlich geringerer Gesamtumfang im Vergleich zum neuen Bond-Projekt.
Aus diesen Angaben wird abgeleitet, dass 007 First Light eine deutlich größere Investition darstellt als alle bisherigen Hitman-Spiele zusammen. Damit würde der Titel zu den bisher teuersten Projekten des Studios zählen.
Neben dem Budget wurde auch bestätigt, dass das Spiel auf langfristige Unterstützung ausgelegt ist. IO Interactive plant demnach, das Bond-Spiel als dauerhaft weiterentwickeltes Projekt zu betreiben, ähnlich wie bei modernen Live- oder Service-Strukturen im AAA-Bereich.
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Grad noch ein Gespräch über explodierende Kosten und 200 Mio als fast schon standard bei AAA Spielen geführt und direkt kommt ne News dazu 😀
Schon krass wie teuer das alles geworden ist.
😆
Mich irritiert die Sache mit Hitman 3.
Denn das ist richtig günstig produziert.
Das der erste Teil mehr kostet, mormal da neue Engine… Aber das Teil 3 deutlich weniger kostet als Teil 2 ist da schon erstaunlich.
Hmm nicht wirklich, Asset Library bzw. Set Piece Recycling, eingespielte Prozesse und effektives Team Management – durch die „Ähnlichkeit“ der Titel kann man da viel rausholen. Es spricht natürlich für das Studio und eine scheinbar vorhandene effiziente Leitung.
Genau, so sollte es ja eigentlich mit Nachfolgern laufen, ich hätte nur nicht so einen Sprung erwartet.
Wenn ich mich nicht täusche, schaut das bei anderen Produktion immer so aus das Nachfolger immer teurer werden…
Absolut, das konnte man häufig beobachten. Das ist IMHO ein Zeichen dafür, dass die Leitung versagt oder einfach falsche Entscheidungen trifft. Die Leitung will dann unbedingte Steigerung als Verkaufsargument und alles läuft aus dem Ruder. Sowas wie:
– Doppelte Spielzeit, noch mehr Nebenaktivitäten
– Open World statt linear
– Engine Wechsel, nochmal alles From Scratch etc.
Du brauchst gute Köpfe an der Spitze – das ist das A und O.
Hitman 3 hätte auch ein DLC zum 2ten sein können 😀
Starke Unterschiede gabs da nicht.
Hängt bestimmt auch etwas damit zusammen.
Dann wären 1.5 Millionen verkaufte Einheiten aber nicht so dolle…
Bei dem Budget sollte man dann auch eine französische, spanischen und deutsche Sprachausgabe umsetzten..
Glauben die Leute echt das man die Entwicklungskosten in 24h schon drin haben sollte?
Wo steht das das es so ist?
Nirgends!
Aber hier ist die Marketing Geschichte aber so, das es sein kann das der größte Peak im early Access vonstatten ging, da man die Deluxe Edition „geschenkt“ bekommen hatte.
Und bei den angeblichen über 200 Mio Ausgaben, war kein Platz mehr für ne deutsche Synchro? 🤦🏻♂️
Ca. 2 Milliarden Dollar bei GTA VI und da gibt’s die auch nicht. Woher dein Anspruch?
James Bond ist ein Aktion Adventure wo das erzählte die Story sehr wichtig ist. Vor allem da sehr viel wichtiges im Umfeld gesprochen wird.
Bei GTA geht es den aller meisten nur darum „Gangster“ zu sein.
Und das was am meisten Geld bringt und das sogar ziemlich deutlich, wird eh in der Landessprachen umgesetzt.
Und zwar der Onlinemodus….
Das weiß Rockstar auch.
Wenn jetzt jemand mit BG3 um die Ecke kommt…
Anderes Genere, es spielt sich total langsam, man kann nebenbei in ruhe zuhören/verstehen …
Wenn einem die Kugeln und Explosionen um die Ohren fliegen, ist das nicht so einfach…
Wenn man als Referenz mal die Steam-Stats herauszieht, hat sich IOI vermutlich selbst mit der fehlender Synchro hier geschadet. Gerade einmal 2% der Spielverkäufe bei Steam gehen nach Deutschland. Das ist äußerst wenig und enttäuschend für den fünftgrößten Spielemarkt und der eigentlich auch sehr hohen 007-Fanzahl. Vorne liegt China mit knapp 23% der Spielverkäufe.
Es schmerzt zu sehen, dass dieser Bond scheinbar so erfolgreich ist. IMHO hat diese Interpretation nichts mehr mit der eigentlichen Bond Figur zu tun. Es sieht eher nach einem Uncharted Origins aus. Mir ist schon klar, dass hier der Ursprung gezeigt werden soll, aber ich kann da keine Linie mehr ziehen zwischen Temu-Nathan Drake und dem späteren Smoking, Coktail und ran an die Frau für Königreich und Vaterland.
Und auch das Spiel selbst wirkt in den Videos einfach wie eine schlechte Uncharted Kopie. Wie ein McDonalds Burger: nicht ekelhaft aber alles andere als bemerkenswert, schnell runter damit.
Am Ende bange ich auch darum, welche Schlüsse Amazon daraus ziehen wird, wenn sie die neuen Bond Filme planen. Höchstwahrscheinlich die falschen…
Uns bleibt immer noch Paris
Naja 1.5 Millionen Verkäufe sind bei dem Budget erstmal nix.
Hier gab es ja auch ein Marketing kniff: Bestelle vor und du erhält die Deluxe Version gratis dazu. Das man dann auch noch bis zu 24 Stunden anderen zu schauen konnte, bevor man diesen „Deal“ noch bekommt, ist am Ende halt auch nicht ganz so Blöd gewesen.
Unentschlossener, sieht im 24h early Access das Spiel könnte einem gefallen, ist sich aber noch unsicher, sieht aber, oh wenn ich jetzt kaufe, bekomme ich die Deluxe version „geschenkt“. Da werden einige dann doch gekauft haben.
Daher kann ich mir vorstellen das die „kauf“ Kurve nach diesen 24 Stunden massiv eingebrochen ist.
Bei so einem Budget hat 007 bis zum Profit noch einen sehr langen Weg zu gehen.
Hmm, in der Tat cleveres Marketing. Und ja, vielleicht können wir noch auf einen Flop hoffen. Ich glaube sehr, dass dieser Titel maßgeblich entscheidet, wie es mit der Marke James Bond in allen Medien in Zukunft weitergeht.
Vielleicht einfach mal spielen und nicht von der Seitenbank aus beurteilen?
Alle anderen Bond Games sind Welten von der Vorlage entfernt gewesen.
Es gibt ein Youtuber, den ich schätze, weil er einen ähnliche Spiele Geschmack hat, hat das Spiel gespielt und darüber erzählt.
Er spricht genauso wie ich Business English.
Er war in der Verfolgungsjagt:
Für mich der nur zu schaut wo er hinfährt und zeitgleich den Kommandos vom Beifahrersitz mit zu verfolgen ist schon anstrengend.
Wenn ich jetzt bedenke das ich selbst fahre… Nein das ist murks. Und wie er sagt gibt es da einige Situationen die es mehr zu Arbeit machen.
Ich habe mir Videos von verschiedenen Gaming Website Reviews und auch privaten Zockern angesehen – das reicht für einen guten Überblick und verhindert nach Möglichkeit Einseitigkeit.
Ich werde den Teufel tun und ein Spiel finanziell unterstützen, dass mich vom Gameplay nicht abholt und von seinen Figuren und Storytelling sogar abschreckt (um es milde auszudrücken). Wir nehmen Einfluss mit unserem Geldbeutel und meiner sagt: weg damit!
Dazu noch eine teure Lizenz eingekauft und wenn keine hohen Wertungen in den Medien folgen, dann steht der Entwickler knapp vor dem Bankrott.
Siehe Ubisoft und das Starwars Spiel. Da wird teilweise (zu) hoch gepokert.
Ubisoft sollte als warnendes Beispiel für die Branche dienen 🙄
Ich denke auch das die Lizenz nicht billig war.
Die Bond Lizenz wird schweineteuer sein.
Ich möchte mir möglichst bald ein eigenes Bild vom Spiel machen, hab es aber bis dato noch nicht gekauft
Das legt dann auch die Messlatte für die Erfolgsbewertung hoch, wenn ein Spiel erst 4 oder 5 Millionen Verkäufe zum Vollpreis braucht, um in die Gewinnzone zu kommen.
@ObitheWan Ich habe ca. 4h gespielt, das Spiel ist sehr britisch bzw. der Bond vermittelt in meinem Rollkragen aka Turtleneck 70er Outfit schon krasse Bondvibes, auch die ganzen Spielabschnitte im MI6 Quartier oder in Qs Lab, teilweise werd ich da fast nostalgisch. Sie habens aber auch geschafft, das Ganze in die Moderne zu transportieren. Beim Spielen hab ich noch nicht eine Sekunde an Uncharted gedacht, lustig wie man da drauf kommt. Hitman in den offenen Missionen definitiv, aber Uncharted seh ich nicht.
BTW: Ich hab in 4h schon 2 Gespielinnen vernascht und mindestens nochmal 2 identifiziert die als nächstes fällig sind 😅
Vergleichszahlen aus den Steam-Stats: China liegt mit knapp 23% der Verkaufszahlen wieder deutlich vorne. Knapp 20% gehen in die USA und an dritter Stelle UK mit 5,7%. Der Rest dann eher unbedeutend.
Warum Deutschland trotz eines an sich großen Spielemarkts und sehr vielen 007-Fans hier im Lande im Vergleich schwache Verkaufszahlen (bei Steam) hat, sollte man mal hinterfragen. An sich wäre das Potenzial für stärkeren Verkaufszahlen ja da 🤔