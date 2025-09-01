007 First Light: Neues Gameplay wird diese Woche gezeigt

Zum Spionage-Action-Adventure 007 First Light wird es diese Woche brandneue Spielszenen geben.
Entwickler IO Interactive wird ein 30 Minuten langes Gameplay Deep Dive im Rahmen einer PlayStation State of Play präsentieren.
Im Livestream, der am 3. September um 20:00 Uhr stattfindet, zeigen euch die Entwickler die erste Mission als MI6-Rekrut.
Macht euch auf Verfolgungsjagden im Auto, Schießereien und Stealth-Sequenzen gefasst.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Dingen muss aufpassen das richtige Zeit Fenster zu treffen.
GTA 6 wäre halt ein halber Sargnagel.
Es schaut halt vielversprechend aus, wäre schade drum.
Dauert bestimmt noch bis da ein Release Datum bekannt wird.
Ein Tom Holland mit dem Stand der Technik eine Xbox One aber auch aller höchstens…weiß ja nicht was die Entwickler all die Jahre getrieben haben aber der Ersteindruck war kein Wow Effekt, gerade weil es 007 ist!
Bin gespannt, wie es sich spielen wird.
Werde ich mir mal ansehen, sollte nett werden.