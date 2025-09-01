007 First Light: Neues Gameplay wird diese Woche gezeigt

IO Interactive wird diese Woche 30 Minuten Deep Dive Gameplay aus 007 First Light zeigen.

Zum Spionage-Action-Adventure 007 First Light wird es diese Woche brandneue Spielszenen geben.

Entwickler IO Interactive wird ein 30 Minuten langes Gameplay Deep Dive im Rahmen einer PlayStation State of Play präsentieren.

Im Livestream, der am 3. September um 20:00 Uhr stattfindet, zeigen euch die Entwickler die erste Mission als MI6-Rekrut.

Macht euch auf Verfolgungsjagden im Auto, Schießereien und Stealth-Sequenzen gefasst.