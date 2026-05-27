007 First Light: Neues Video zeigt luxuriöse Vietnam-Location The Pearl Resort

007 First Light präsentiert mit The Pearl Resort eine neue exotische Vietnam-Location.

Mit einem neuen Video hat 007 First Light eine weitere Schauplatz-Location des kommenden James-Bond-Spiels vorgestellt: das luxuriöse The Pearl Resort in Vietnam.

Der gezeigte Ort setzt auf eine exotische Kulisse, die Spieler im Rahmen internationaler Spionageeinsätze erkunden können. Laut Beschreibung beginnt die Mission undercover in einem gehobenen Resort, bevor sich die Situation in typische Bond-Action verwandelt.

Das Gameplay soll dabei verschiedene Herangehensweisen ermöglichen, während James Bond sich unauffällig in der Umgebung bewegt und Informationen sammelt. Die Location dient als Ausgangspunkt für eine der neuen Missionen im Spiel.

007 First Light ist ab heute für Xbox Series X|S erhältlich. Lest hier unseren ausführlichen Testbericht.