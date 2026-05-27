007 First Light: Neues Video zeigt luxuriöse Vietnam-Location The Pearl Resort

Mit einem neuen Video hat 007 First Light eine weitere Schauplatz-Location des kommenden James-Bond-Spiels vorgestellt: das luxuriöse The Pearl Resort in Vietnam.
Der gezeigte Ort setzt auf eine exotische Kulisse, die Spieler im Rahmen internationaler Spionageeinsätze erkunden können. Laut Beschreibung beginnt die Mission undercover in einem gehobenen Resort, bevor sich die Situation in typische Bond-Action verwandelt.
Das Gameplay soll dabei verschiedene Herangehensweisen ermöglichen, während James Bond sich unauffällig in der Umgebung bewegt und Informationen sammelt. Die Location dient als Ausgangspunkt für eine der neuen Missionen im Spiel.
007 First Light ist ab heute für Xbox Series X|S erhältlich. Lest hier unseren ausführlichen Testbericht.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nettes Setting, die ganze Art erinnert aber doch sehr an Hitman.
Bin noch nicht sehr weit aber spielerisch und auch von der Inszenierung her erinnert mich das Ganze viel mehr an die Uncharted-Reihe, die ich früher sehr gerne gespielt habe 🙂
Uncharted fand ich immer überbewertet, aber trotzdem viel Spaß.
Das ganze Game hat nur eins für sich laufen. Die absolut geniale Grafik auf teuren PCs mit 4k 60 Fps. Das Gameplay ist leider immer dasselbe über die kompletten 12 Stunden Spielzeit jo mehr isses nicht. Laufe und Schleiche rum von A nach B und zurück und erkunde, sammel Beweise und laufe noch mehr rum und schleiche, kämpfe und beende die Mission, Ende nächste Mission. Dasselbe über 12 Stunden wobei schon 3 Stunden alleine nur Tutorial sind. Es will Uncharted, Hitman und Division zugleich sein und scheitert kläglich. „politische“ Agenda lasse ich hier mal weg und übersehen Sie, denn nochmal es sieht verdammt gut aus aber kaufen tu ich es nicht. Forza Horizon 6 sieht auch sehr gut aus und ich habe schon mehr als 110 Stunden Spielzeit und bei weitem nicht nicht alles gemacht. Das ist 10x mehr Spielzeit als 007 hat, für das gleiche Geld und ich selber bin kein Rennspielfanatiker und reiner Fan des Genre. Und Hitman Gameplay oder 007 kann man Sich wundertbar in 4k im Stream oder auf YouTube ansehen. Achso die Prügeleien sind auch immer gleich 3x parieren 1x ausweichen dann 3x Gegner platt knüppeln und von vorne.
Grafisch sieht es wirklich super aus, aber eben sehr ähnlich wie Hitman.