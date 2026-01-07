007 First Light: PC-Systemanforderungen zum kommenden Bond-Abenteuer

IO Interactive, der preisgekrönte Entwickler und Publisher hinter der weltweit gefeierten HITMAN-Reihe, und Amazon MGM Studios geben stolz eine Zusammenarbeit mit NVIDIA GeForce bekannt, um ein verbessertes PC-Erlebnis für 007 First Light zu liefern, das am 27. Mai 2026 veröffentlicht wird.

007 First Light erscheint für PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 sowie PC und ist ab sofort vorbestellbar. Vorbesteller erhalten ein kostenloses Upgrade auf die 007 First Light – Deluxe Edition, das 24 Stunden Early Access** sowie exklusive In-Game-Skins und Outfits beinhaltet.

007 First Light nutzt die Leistungsfähigkeit der neuesten NVIDIA GeForce RTX-Technologien, um PC-Spieler filmreife Grafik und bahnbrechende Performance zu bieten. Das Spiel unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation, welche in enger Zusammenarbeit mit NVIDA umgesetzt wurde. Dies sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis und eine verbesserte Performance.

„Unsere Partnerschaft mit NVIDIA bei 007 First Light ermöglicht es uns, ein PC-Erlebnis zu liefern, das dem Qualitätsanspruch gerecht wird, den wir für die Bond-Marke haben. Performance, Reaktionsfähigkeit und visuelle Qualität – all das muss sich für die Spieler: einfach rund anfühlen. Die NVIDIA-GeForce-RTX-Technologien, einschließlich DLSS 4, machen genau das möglich“, so Ulas Karademir, CTO bei IO Interactive.

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben außerdem die PC-Systemanforderungen für 007 First Light veröffentlicht. Für 007 First Light hat IO Interactive seine hauseigene Glacier-Engine deutlich weiterentwickelt, um den filmischen Ton, die dynamische Action und die atemberaubenden Set-Pieces des Spiels zu unterstützen.

Die Verbesserungen konzentrieren sich darauf, ein flüssiges und immersives Erlebnis zu bieten – von ausdrucksstärkeren Charakterdarstellungen bis hin zu lebendigen, sich real anfühlenden Umgebungen. Diese Weiterentwicklungen ermöglichen es dem Team, den Stärken des Studios treu zu bleiben und gleichzeitig die Messlatte für ein modernes, neu interpretiertes Bond-Abenteuer in Videospielform höher zu legen.