007 First Light: Physische Kopien im Umlauf

Ein neuer Leak aus der Gaming-Community deutet darauf hin, dass physische Versionen von 007 First Light bereits im Umlauf sind. Dabei sollen erste Kopien des Spiels außerhalb offizieller Tests oder Reviews aufgetaucht sein.

Berichten aus der Szene zufolge lässt sich das Spiel direkt von der Disc starten, ohne dass ein verpflichtendes Day-One-Update installiert werden muss. Die enthaltene Version scheint somit eine frühe, bereits lauffähige Fassung zu sein.

Gleichzeitig gibt es Einschränkungen beim Inhalt. Nicht alle Levels sollen sich auf der Disc befinden, dennoch beginnt die Kampagne laut Angaben normal und ist grundsätzlich spielbar. Das deutet darauf hin, dass es sich um eine nicht finalisierte oder vorläufige Build-Version handeln könnte.

Auffällig ist zudem ein Menüpunkt für einen kosmetischen Shop, der bereits in dieser Version sichtbar sein soll. Das könnte darauf hindeuten, dass Monetarisierungsfunktionen bereits früh in die Spielstruktur integriert wurden, auch wenn unklar ist, wie final diese Umsetzung bereits ist.