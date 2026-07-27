007 First Light: Platzhalter statt Lana Del Rey – selbst die Macher wurden überrascht

Die Beteiligung von Lana Del Rey an 007 First Light wurde so lange geheim gehalten, dass selbst die Macher der Titelsequenz zunächst mit Platzhaltern arbeiten mussten.

Bei der Entwicklung der Titelsequenz von 007 First Light wussten selbst die verantwortlichen Kreativen lange Zeit nicht, dass Lana Del Rey den offiziellen Titelsong des James-Bond-Spiels singen würde. Die Beteiligung der Sängerin wurde während der Produktion streng geheim gehalten.

Chris Sharpe, Creative Director bei Territory Studio, sprach gemeinsam mit Chief Creative Officer Andrew Cockstone über die Entstehung der Sequenz. Das Studio war für die Gestaltung des Intros verantwortlich und musste einen wesentlichen Teil seiner Arbeit zunächst ohne Kenntnis der finalen Sängerin erledigen.

Zunächst musste das Team mit Platzhaltern arbeiten

Bekannt war Territory Studio früh, dass David Arnold an der Musik beteiligt war. Dadurch sei bereits deutlich gewesen, welchen Anspruch die Verantwortlichen verfolgten und wie nah die Präsentation an einer klassischen filmischen James-Bond-Produktion liegen sollte.

Für die eigentliche Arbeit an der Titelsequenz erhielt das Team zunächst eine frühe Fassung der Musik mit abstrakten Platzhalter-Vocals. Wer den endgültigen Titelsong singen würde, blieb den Kreativen vorerst verborgen.

Sharpe erklärte dazu:

„Ich will ganz offen sein: Es war großartig. Aber wir wussten ziemlich lange überhaupt nichts von Lana Del Rey.“

Die Enthüllung erfolgte damit erst zu einem späteren Zeitpunkt der Produktion. Selbst ein Studio, das unmittelbar an einem der wichtigsten Präsentationselemente des Spiels arbeitete, wurde nicht frühzeitig über Lana Del Reys Beteiligung informiert.

007 First Light orientiert sich an der Bond-Tradition

Gerade bei James Bond besitzt die Kombination aus Titelsong und visueller Sequenz traditionell eine besondere Bedeutung. Beide Elemente etablieren die Atmosphäre der jeweiligen Geschichte und können gleichzeitig Hinweise auf Motive und Ereignisse enthalten, die im weiteren Verlauf eine Rolle spielen.

007 First Light folgt diesem bekannten Prinzip und überträgt die aufwendig inszenierte Eröffnungssequenz auf das Videospiel.

Mit Lana Del Rey erhielt der Titel schließlich einen eigens für das Spiel produzierten Song. Dass Territory Studio während eines Teils der Produktion nicht einmal wusste, welche Sängerin letztlich zu hören sein würde, zeigt, wie streng die Verantwortlichen diese Zusammenarbeit bis zur Enthüllung unter Verschluss hielten.