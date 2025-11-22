007 First Light: ROG Xbox Ally X optimiert und unterstützt zum Start Xbox Play Anywhere

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und Publisher hinter dem international beliebten HITMAN-Franchise, und Amazon MGM Studios haben enthüllt, dass der Aston Martin Valhalla-Supersportwagen in 007 First Light auftauchen wird, wie wir bereits berichtet haben.

Beim Valhalla handelt es sich um Aston Martins allererstes Mittelmotor-Plug-in-Supercar. 007 First Light wird dazu für ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally optimiert und unterstützt zum Start Xbox Play Anywhere.

007 First Light ist eine eigenständige, neu interpretierte Geschichte von James Bond, die am 27. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen soll und jetzt vorbestellbar ist.

Der Aston Martin Valhalla, entworfen für Präzision, Kraft und unverwechselbare Eleganz, ist ein Symbol für Innovation in der Welt von James Bond. In 007 First Light können Spieler diesen außergewöhnlichen Supersportwagen aus nächster Nähe erleben, in dem Spitzentechnologie auf den zeitlosen Luxus der Bond-Reihe trifft.

Ausgestattet mit fortschrittlicher Formel-1-Technik, verkörpert der Valhalla aerodynamische Perfektion, eine markante Form und exquisite Details. Weltweit auf nur 999 Exemplare limitiert, setzt dieser Supersportwagen neue Maßstäbe und unterstützt die Spieler in einer von Bonds riskanten Missionen in 007 First Light.

„Die Enthüllung vom Aston Martin Valhalla in 007 First Light ist einer der vielen Schritte, die unser Team unternimmt, um die legendären Autos zu würdigen, die das Bond-Erbe prägen“, so Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Autos standen schon immer im Mittelpunkt des James-Bond-Erlebnisses und spiegelten seinen Stil, seinen Einfallsreichtum und seine wagemutige Persönlichkeit wider. Mit dem Debüt vom Valhalla werden die Spieler auf eine Maschine treffen, die diesen Geist verkörpert und die Faszination von Bonds Welt sowie die zeitlose Eleganz seiner Fahrzeuge einfängt.“

In der Welt von James Bond waren Autos schon immer mehr als nur Fahrzeuge – sie verkörpern Stil, Eleganz und modernste Technologie, die das legendäre 007-Erlebnis ausmachen.

Dieses Erbe wird in 007 First Light gewürdigt, das Spielern eine umfangreiche Sammlung ikonischer Bond-Fahrzeuge präsentiert, die sie aus nächster Nähe erleben können. Darunter feiert der Aston Martin Valhalla sein Debüt im Spiel und bietet unvergleichlichen Stil und Nervenkitzel.

Parallel zur Enthüllung des Aston Martin Valhalla kündigte IO Interactive an, dass 007 First Light zum Launch des ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally erscheint und die neu interpretierte Bond-Vorgeschichte auf Handheld-Konsolen bringt.

Das Spiel ist zudem ein Xbox Play Anywhere-Titel, der nahtloses Spielen auf Xbox-Konsolen und Windows-PCs mit geteiltem Fortschritt und Erfolgen ermöglicht. Ob zu Hause oder unterwegs – in 007 First Light können Spieler in die Rolle von James Bond schlüpfen und seine ersten Schritte in der Welt der Spionage wagen.

007 First Light lässt sich auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, bei Amazon.com und für PC bei Steam sowie Epic Games Store für 69,99€ vorbestellen. Spieler, die eine beliebige Edition von 007 First Light vorbestellen, erhalten kostenlos ein Upgrade auf die 007 First Light – Deluxe Edition. Das Upgrade umfasst einen 24-stündigen Early Access, vier Item-Skins (das Glänzende Feuerzeug, die Glänzenden Kopfhörer, das Glänzende Telefon und der Glänzende Stift), einen exklusiven Waffen-Skin sowie vier Outfits: Tag der Toten, Wüstenforscher, Stummer Anker und Gentleman-Agent. Die 007 First Light – Deluxe Edition ist zum Start für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und für PC zum Preis von 79,99€ erhältlich.

Die 007 First Light – Specialist Edition wird exklusiv auf Amazon (Xbox, PlayStation 5, PC, Switch 2) angeboten und verfügt über eine auffällige und einzigartige Verpackung sowie ein exklusives Original-Outfit für Bond – den Classic Tux – für noch mehr Flair.

Zudem ist die 007 First Light – Legacy Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zum Preis von 299,99 € erhältlich. Diese enthält das komplette Spiel, den Inhalt der Deluxe Edition, den exklusiven Waffen-Skin Goldene Pistole, das Outfit Obsidian-Gold-Anzug, eine Goldene Pistole-Replik mit Ständer und Geheimfach, ein Echtheitszertifikat und eine Steelbox mit Magnet.

007 First Light erscheint am 27. März 2026.