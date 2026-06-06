007 First Light: Rückkehr von Bawma im neuen Trailer bestätigt

Mit einer neuen Story-Enthüllung zu 007 First Light hat IO Interactive die Rückkehr eines bekannten Charakters bestätigt.

Im Mittelpunkt steht Bawma, gespielt von Lenny Kravitz, der im Spiel erneut auftauchen wird. Laut der kurzen Story-Beschreibung hat der sogenannte „König von Aleph“ MI6 um Hilfe gebeten, wodurch James Bond in eine neue Mission verwickelt wird.

Die Rückkehr von Bawma deutet auf eine Fortsetzung seiner Rolle innerhalb der Handlung hin, die offenbar eng mit den Ereignissen in Mauritanien verknüpft ist. Weitere Details zur Story sollen in Kürze folgen.

IO Interactive arbeitet aktuell weiter an 007 First Light und baut die narrative Welt rund um James Bond stetig aus.