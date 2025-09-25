007 First Light: Schauspielerin Gemma Chan neu im Ensemble

Für 007 First Light wird die Schauspielerin Gemma Chan zum ersten Mal einer Videospielfigur ihre Stimme und ihr Aussehen leihen.

IO Interactive, Entwickler und Publisher hinter der HITMAN-Reihe, und Amazon MGM Studios haben heute eine brandneue Ergänzung zum hochkarätigen Ensemble von 007 First Light vorgestellt: Gemma Chan (Marvel’s Eternals, Crazy Rich Asians, The Creator) wird die Stimme und das Aussehen von Selina Tan, der Leiterin der taktischen Simulation des MI6, übernehmen.

007 First Light ist eine eigenständige, neu interpretierte Ursprungsgeschichte von James Bond, die am 27. März 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen wird und bereits vorbestellt werden kann.

„Es war eine aufregende Erfahrung, Teil der Welt von James Bond in Videospielen zu werden. Selina Tan ist eine faszinierende Figur, und ich kann es kaum erwarten, dass die Spieler sie kennenlernen. Es war mir eine große Ehre, Selina in 007 First Light zum Leben zu erwecken“, so Gemma Chan.

Während der heutigen Xbox Showcase erhielten Fans einen ersten Einblick in Selina Tan, eine brandneue Figur für 007 First Light. Die britische Schauspielerin Gemma Chan wird Selina verkörpern und sowohl die Stimme als auch das Aussehen der Figur übernehmen – eine Premiere für die Schauspielerin im Gaming-Bereich.

Selina Tan ist eine hochrangige MI6-Beamtin, die die Abteilung für taktische Simulationen der Behörde leitet, ein Programm, das die Fähigkeiten der vielversprechendsten Rekruten Großbritanniens testen und verfeinern soll.

Einst ein aufstrebender Star in der Wissenschaft mit einem Hintergrund in Psychologie und Strategie, machte sie sich später im privaten Sektor einen Namen, wo sie die Spitzenforschung im Bereich immersiver Technologien leitete, bevor sie zum MI6 kam, um die Abteilung für taktische Simulationen zu leiten.

Mit ihrer wissenschaftlichen Genauigkeit und ihrer strategischen Weitsicht ist sie eine einzigartige Bereicherung für den britischen Geheimdienst.

„Wir freuen uns sehr, Gemma Chan im Ensemble von 007 First Light willkommen zu heißen. Ihre Erfahrung und ihr emotionales Spektrum werden der Figur Selina Tan viel Tiefe verleihen. Ich bin überzeugt, dass die Spieler durch ihre Darstellung eine zusätzliche Ebene der Authentizität und filmischen Erzählkunst erleben werden, die sich in der Welt der Spionage wie zu Hause fühlt“, fügte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive, hinzu.