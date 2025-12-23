007 First Light: Schock für Bond-Fans: Spiel offiziell verschoben

41 Autor: , in News / 007 First Light
Übersicht
Image: IO Interactive A/S

Release wackelt – neues James-Bond-Game braucht mehr Zeit.

007 First Light wurde offiziell verschoben.

Das kommende James-Bond-Spiel, das einen neuen Ansatz für die ikonische Agentenmarke verspricht, erscheint nicht mehr wie ursprünglich geplant.

Entwickler und Publisher haben den Release-Termin nach hinten verlegt, um dem Spiel zusätzliche Entwicklungszeit zu geben.

Neuer Termin: 27.05.2026.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu 007 First Light

41 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. BasDom 29220 XP Nasenbohrer Level 4 | 23.12.2025 - 21:19 Uhr

    Am besten das gleiche Release-Date mit GTA VI. Aber das kommt ja erst 2027 raus 😄

    0
  4. Rott 64440 XP Romper Stomper | 23.12.2025 - 21:41 Uhr

    Wie ich es jedes mal schreibe – lieber eine Verschiebung, als ein Game, dass sich Menschen zum Vollpreis kaufen und dann bitterlich enttäuscht werden. Von meiner Seite aus, völlig okay.

    0

Hinterlasse eine Antwort