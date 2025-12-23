007 First Light: Schock für Bond-Fans: Spiel offiziell verschoben

007 First Light wurde offiziell verschoben.
Das kommende James-Bond-Spiel, das einen neuen Ansatz für die ikonische Agentenmarke verspricht, erscheint nicht mehr wie ursprünglich geplant.
Entwickler und Publisher haben den Release-Termin nach hinten verlegt, um dem Spiel zusätzliche Entwicklungszeit zu geben.
Neuer Termin: 27.05.2026.
Sehr schade 🫣😳☹️
Am besten das gleiche Release-Date mit GTA VI. Aber das kommt ja erst 2027 raus 😄
Stand jetzt
Naja nicht weit weg
Wie ich es jedes mal schreibe – lieber eine Verschiebung, als ein Game, dass sich Menschen zum Vollpreis kaufen und dann bitterlich enttäuscht werden. Von meiner Seite aus, völlig okay.
Lieber verschieben als ein verbuggter Katastrophenlaunch.