007 First Light: Schock für Bond-Fans: Spiel offiziell verschoben

007 First Light wurde offiziell verschoben.

Das kommende James-Bond-Spiel, das einen neuen Ansatz für die ikonische Agentenmarke verspricht, erscheint nicht mehr wie ursprünglich geplant.

Entwickler und Publisher haben den Release-Termin nach hinten verlegt, um dem Spiel zusätzliche Entwicklungszeit zu geben.

Neuer Termin: 27.05.2026.